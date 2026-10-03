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        Haberler Gündem 3. Sayfa Soyguncu vurgun yaptığını düşündü... Kuyumcudan alkışlık oyun!

        Soyguncu vurgun yaptığını düşündü... Kuyumcudan alkışlık oyun!

        İstanbul'da, siyah kapüşonla kuyumcuya giren N.T., silah benzeri bir nesneyle çalışanı tehdit ederek tezgahtaki altınları poşete doldurmasını istedi. Soyguncu karşısında soğukkanlı davranan çalışan ise gerçek altınlar yerine 20 imitasyon bileziği poşete koyarak N.T.'ye verdi. Büyük vurgun yaptığını düşünerek kaçan şüphelinin peşine Gasp Büro ekipleri düştü. N.T.'nin izini süren ekipler, şüpheliyi bu kez başka bir kuyumcunun içinde yakaladı. Polislerin kuyumcuya girerek şüpheliyi etkisiz hale getirdiği operasyon anı da güvenlik kamerasına yansıdı

        Giriş: 03 Ekim 2026 - 15:05 Güncelleme:
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        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!

        İstanbul'da olay, 2 Ekim günü saat: 15.25 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre siyah kapüşonlu N.T., mahalledeki bir kuyumcu dükkanını soygun amacıyla girdi.

        ALTINLARI POŞETE KOYMASINI İSTEDİ

        Şüpheli, elindeki silah benzeri nesneyle iş yeri çalışanını tehdit ederek tezgahta bulunan altınları poşete doldurmasını istedi.

        Kapüşonlu soyguncu elindeki poşeti kuyumcuya uzattı.
        Kapüşonlu soyguncu elindeki poşeti kuyumcuya uzattı.

        SOYGUNCUYA İMİTASYON ALTIN OYUNU

        Silah benzeri nesneyle tehdit edilen kuyumcu çalışanı ise soğukkanlılığını koruyarak dikkat çeken bir hamle yaptı. Çalışan, gerçek altınları vermek yerine, 20 imitasyon altın bileziği poşete doldurdu. İmitasyon bileziklerin bulunduğu poşeti N.T.’ye teslim etti. Gerçek altınları aldığını düşünen şüpheli, poşeti alarak kuyumcudan yaya olarak kaçtı.

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        GASP BÜRO İZİNİ SÜRDÜ

        İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soygunun gerçekleştiği kuyumcunun güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin geliş ve kaçış güzergâhlarını araştırdı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda soygun girişimini gerçekleştiren kişinin N.T. olduğu belirlendi. Gasp Büro ekipleri bu kez N.T.’nin peşine düştü.

        SOYGUNCU BAŞKA BİR KUYUMCUDA ORTAYA ÇIKTI

        Polisin yaptığı takip sonucunda N.T.’nin bulunduğu yer belirlendi. İlk kuyumcudan 20 imitasyon bilezikle kaçan şüpheli, bu kez başka bir kuyumcunun içindeydi. Gasp Büro ekipleri operasyon için harekete geçti. Kuyumcuya giren polisler, N.T.’ye müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

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        YAKALANMA ANI DA KAMERADA

        N.T.’nin yakalandığı anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kuyumcunun içinde bulunduğu sırada Gasp Büro ekiplerinin iş yerine girdiği, N.T.’ye müdahale ederek etkisiz hale getirdiği görülüyor. Böylece ilk kuyumcudaki soygun girişimi güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin başka bir kuyumcuda yakalanması da kameralar tarafından kaydedildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Yakalanarak gözaltına alınan N.T., işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

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        #istanbul
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