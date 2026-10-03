İstanbul'da olay, 2 Ekim günü saat: 15.25 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre siyah kapüşonlu N.T., mahalledeki bir kuyumcu dükkanını soygun amacıyla girdi.

ALTINLARI POŞETE KOYMASINI İSTEDİ

Şüpheli, elindeki silah benzeri nesneyle iş yeri çalışanını tehdit ederek tezgahta bulunan altınları poşete doldurmasını istedi.

Kapüşonlu soyguncu elindeki poşeti kuyumcuya uzattı.

SOYGUNCUYA İMİTASYON ALTIN OYUNU

Silah benzeri nesneyle tehdit edilen kuyumcu çalışanı ise soğukkanlılığını koruyarak dikkat çeken bir hamle yaptı. Çalışan, gerçek altınları vermek yerine, 20 imitasyon altın bileziği poşete doldurdu. İmitasyon bileziklerin bulunduğu poşeti N.T.’ye teslim etti. Gerçek altınları aldığını düşünen şüpheli, poşeti alarak kuyumcudan yaya olarak kaçtı.

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GASP BÜRO İZİNİ SÜRDÜ

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soygunun gerçekleştiği kuyumcunun güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin geliş ve kaçış güzergâhlarını araştırdı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda soygun girişimini gerçekleştiren kişinin N.T. olduğu belirlendi. Gasp Büro ekipleri bu kez N.T.’nin peşine düştü.

SOYGUNCU BAŞKA BİR KUYUMCUDA ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı takip sonucunda N.T.’nin bulunduğu yer belirlendi. İlk kuyumcudan 20 imitasyon bilezikle kaçan şüpheli, bu kez başka bir kuyumcunun içindeydi. Gasp Büro ekipleri operasyon için harekete geçti. Kuyumcuya giren polisler, N.T.’ye müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

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YAKALANMA ANI DA KAMERADA

N.T.’nin yakalandığı anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kuyumcunun içinde bulunduğu sırada Gasp Büro ekiplerinin iş yerine girdiği, N.T.’ye müdahale ederek etkisiz hale getirdiği görülüyor. Böylece ilk kuyumcudaki soygun girişimi güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin başka bir kuyumcuda yakalanması da kameralar tarafından kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanarak gözaltına alınan N.T., işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.