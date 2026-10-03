Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, olaylı maçta Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti

        Fenerbahçe, olaylı maçta Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti

        Lige verilen milli arada Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'la hazırlık maçında karşılaşan Fenerbahçe, rakibini ikinci yarıda Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Mason Greenwood 32. dakikada rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görmesine rağmen iki takımın teknik direktörünün talebiyle mücadele 11'e 11 devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 21:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!

        Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 yendi.

        Sarı-lacivertliler, Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan mücadeleye Mert Günok, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kante, Efe Yılmaz, Mason Greenwood, Marco Asensio, Alaettin Ekici, ve Çağrı Balta ilk 11'iyle çıktı.

        Turan Tovuz ise maça Aleksey Kenyaykin, Emmanuel Hackman, Haiderson Hurtado, Roderick Miller, Jorge Silva, Aleksa Jankovic, Alejandro Serrano, Steeve Beusnard, Denis Marandici, Ibrahima Wadji ve Diogo Balau ilk 11'iyle başladı.

        GREENWOOD KIRMIZI KART GÖRDÜ, MAÇ 11'E 11 DEVAM ETTİ

        Fenerbahçeli futbolcu Greenwood, rakibine yaptığı müdahale sonrası 32. dakikada kırmızı kart gördü. İki takımın anlaşması gereği Greenwood oyundan çıktı ve yerine Adnan Fettahoğlu dahil oldu.

        REKLAM

        Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe, 60. dakikada Kante ve 74. dakikada Çağrı Balta'nın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

        Sarı-lacivertli takımda Tarık Çetin, Yiğit Çolak, Baran Yolaçan, Onur Kuşçu, Ercüment Sancaklı ve Selahattin Sevim de ikinci yarıda forma şansı buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #kırmızı kart
        #Azerbaycan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!
        Benzin istasyonunda yangının nedeni belli oldu
        Benzin istasyonunda yangının nedeni belli oldu
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        “Çirkinler” operasyonunda 5 gözaltı
        “Çirkinler” operasyonunda 5 gözaltı
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"