Ronaldo krizinde yeni gelişme! Portekiz Futbol Federasyonu harekete geçti
Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan ve yıldız futbolcunun kamptan ayrılmasıyla sonuçlanan krizde yeni bir gelişme daha yaşandı. Teknik direktör Jesus, federasyonun isteği üzerine Ronaldo ile görüşmeyi kabul ederken, gözler CR7'den gelecek cevaba çevrildi.
Portekiz Milli Takımı'nda yaşanan Cristiano Ronaldo krizi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Federasyon, Jesus ile Ronaldo arasındaki sorunu çözmek için harekete geçti.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, Ronaldo ile arayı düzeltmek isteyen Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Jesus'tan 41 yaşındaki futbolcu ile görüşmesini talep etti. Deneyimli teknik adam da federasyonun bu önerisine olumlu cevap verdi.
Ronaldo'nun ekibiyle de iletişimlerini sürdüren federasyon yetkilileri, CR7'den gelecek yanıtı bekliyor.
Danimarka maçı öncesi milli takım kampını terk ederek Madrid'e giden Ronaldo, şu ana kadar konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunmadı.
A Bola'da yer alan habere göre, Ronaldo'nun şu anda Madrid'de bulunduğu ve kararının beklendiği belirtildi.
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus ise pazartesi günü Norveç'e karşı oynayacakları maçın ardından Ronaldo süreciyle ilgili açıklama yapacağını söyledi.