Türk Altın Genel Müdürü Abdurrahman Alp Beyaz: "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"

TEKNOFEST’in “Köklerden Göklere” sloganına atıfta bulunarak madenciliğin stratejik değerine dikkat çeken Türk Altın Genel Müdürü Abdurrahman Alp Beyaz, yerin altındaki cevherlerin işlenmeden yüksek teknolojiye dönüştürülemeyeceğini belirtti. Türk Altın Genel Müdürü Beyaz, "Yani bu İHA'ların, SİHA'ların, füzelerin, roketlerin komponentlerine dönüştürebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu faaliyetleri yapabilmemiz için aslında madencilik faaliyetinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek ve bu alandaki yerli ve milli teknolojileri gün yüzüne çıkartmak için bu yarışmayı düzenledik" dedi.

"ÇOK YAKIN ZAMANDA YENİ BİR AR-GE MERKEZİ ÇALIŞMASI BAŞLATTIK"

Yarışmada öne çıkan projelerin ticarileşmesi ve sahalarda kullanılmasıyla ilgili planlarını açıklayan Türk Altın Genel Müdürü Beyaz, "Çok yakın zamanda yine TEKNOFEST'e paydaş olarak başvurumuzun hemen akabinde yeni bir Ar-Ge merkezi çalışması başlattık. Şu anda Ar-Ge merkezimiz işlemeye başladı. Aslında burada hem TEKNOFEST'ten çıkan 'output'ların yani gençlerin yapmış olduğu projelerin gerçek hayata yansıtılması hem de şirket olarak çok ciddi bir şekilde Ar-Ge'ye önem verip yeni milli teknolojileri, yerli teknolojileri burada oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİ OLDUĞU GİBİ YANIMIZA ALIYORUZ"

Mühendislik ve madencilik alanında kariyer planlayan gençlere yönelik destekleri anlatan Türk Altın Genel Müdürü Beyaz, "Aslında biz tavsiyede bulunmaktan ziyade bu gençleri olduğu gibi yanımıza alıyoruz. Şimdi yine çok yakın bir zamanda bir burs programı ihdas ettik. Bu burs programına 'Geleceğin Madencileri' adını verdik. Geleceğin Madencileri burs programıyla aslında üniversite sınavında belli derecelere girmiş gençlerimize aylık 20 bin lira ve 12 ay olmak üzere burs veriyoruz. Tabii sadece biz burs vererek ya da tavsiye vererek bu gençleri yetiştirmiyoruz. Aynı zamanda bu çocuklarımızı, bu gençlerimizi şirketimizde yanımıza alıyoruz. Şirketimizden birer tane mentor atıyoruz bunlara ve her yaz bu çocuklarımızı alıyoruz şirketimizde sahamızda, Ar-Ge merkezimizde, maden sahalarımızda staj yapma imkanı sağlıyoruz. Dolayısıyla biz sadece tavsiye veren değil aynı zamanda gençlerle interaktif bir şekilde ilişki kuran bir şirketiz" şeklinde konuştu.

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Yurtdışı eğitim bursuna da değinen Türk Altın Genel Müdürü Beyaz, "Yine bir burs programımız daha var. Yurt dışında yapıyoruz bu burs projemizi. 6 tane öğrencimizi gönderiyoruz. Bunların bütün barınma ve okul masrafları dahil, oradaki yaşam masrafları dahil bütün masraflarını karşılıyor Türk Altın. Ve bu çocuklarımız da yine yurt dışından döndükten sonra Türk Altın bünyesinde çalışmaya hak kazanacaklar inşallah" dedi.

"CARİ AÇIĞIMIZA VE EKONOMİ POLİTİKALARIMIZA KATKI SAĞLIYORUZ"

Madencilik sektörünün ekonomi ve savunma sanayisindeki stratejik önemini vurgulayan Türk Altın Genel Müdürü Beyaz, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

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"Madencilik son zamanlarda çok ön plana çıkan bir şey değil. Aslında çağlara adını veren madencilik; yani Demir Çağı, Tunç Çağı gibi ta dünyanın, insanlığın kaydedilen tarihinden itibaren aslında varlığını sürdüren bir mesele. OVP ile birlikte de aslında bu konuların altı daha çok, daha kalın bir şekilde çizildi. Yeraltı zenginliklerimizi çıkarmamız bizim açımızdan çok önemli. Biliyorsunuz özellikle cari açıkta enerji kalemi ve altın ithalatı çok ciddi bir önem teşkil ediyor. Eğer biz ne kadar fazla altın üretebilirsek, madencilikte ne kadar fazla hammadde üretebilirsek aslında cari açığımıza yani ülkemizin ekonomisine o kadar katkı sağlamış oluruz."

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Sözlerini savunma sanayisindeki hammadde ihtiyacına dikkat çekerek tamamlayan Beyaz, "Şimdi biz insanlar bir telefonu gördüğümüzde ya da bir roketi, bir SİHA'yı, bir İHA'yı gördüğümüzde aslında bir ürünü görüyoruz. Ama bu ürünün arkasındaki mutfaktaki kullanılan malzemeler çok fazla dikkatimizi çekmiyor. Yani bu soframıza gelen, restoranda önümüze gelen bir makarna gibi düşünün. Ama bu makarnanın yapılması için içinde buğdayın hasat olması lazım, buğdayın sulanması lazım, toplanması lazım, ondan sonra öğütülmesi lazım ve una dönüşmesi lazım gibi bir sürü prosesten geçiyor. Madencilik de bu anlamda ülkemiz için çok önemli. Çünkü savunma sanayiinde Allah'a hamdolsun çok güçlü ve çok kuvvetli bir yere geldik. Şimdi artık bu savunma sanayinin hammaddesi olan madenleri de bizim kendimizin çıkarıyor, kendimizin işliyor ve kendimizin uç ürüne dönüştürüyor olmamız lazım" dedi.