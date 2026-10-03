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        Haberler Spor Futbol Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!

        Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!

        Kişisel verilen kaydedilmesi suçundan tutuklanan Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 23:48 Güncelleme:
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        Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!

        "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında 'kişisel verilen kaydedilmesi' suçundan tutuklanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.

        Gündoğdu'nun avukatları Av. Serhat Çetin ve Av. Celal Nuri Demirtürk tarafından yapılan yazılı açıklamada, TFF'nin yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına Gündoğdu'nun başkanlık görevinden istifa ettiği belirtildi.

        Ferhat Gündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Müvekkilimiz Sn. Dr. Ferhat Gündoğdu hakkında;

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında,

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        İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince, Görevi Kötüye Kullanma ve Tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulmuştur.

        Adli süreç, vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır.

        Bununla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına, müvekkilimiz Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden 03.10.2026 tarihi itibarı ile istifa etmiş ve istifa dilekçesi tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir.

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        Kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

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