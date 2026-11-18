Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin savunma harcamalarından savaş uçağı tedarikine, askeri personelin özlük haklarından bölgesel güvenlik politikalarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Güler, F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarının planlı şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE DUYULAN İHTİYAÇ ARTTI"

Bakan Güler, dünyada ve bölgede yaşanan krizlerin, artan çatışmaların ve değişen tehdit ortamının ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya, askeri kabiliyetlerini geliştirmeye ve modernizasyon faaliyetlerini hızlandırmaya yönelttiğini anlattı.

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Küresel ölçekte savunma harcamaları artmaya devam ederken Türkiye'nin de bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Güler, "Özellikle İran'ın hedef ayrımı gözetmeyen saldırılarının da ortaya koyduğu üzere, hava ve füze tehditleriyle insansız hava araçlarının yaygınlaşması güçlü, çok katmanlı ve bütünleşik hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyacı daha da artırmıştır." dedi.

Bu gelişmeler karşısında Çelik Kubbe, milli muharip uçak, dronlar ve insansız sistemler gibi öncelikli projelerin hızlandırılmasına önem verdiklerini vurgulayan Güler, hava savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, kritik tesis ve altyapıların korunması, mevcut sistemlerin modernizasyonu ve yeni nesil tehditlere karşı çok yönlü tedbirlerin geliştirilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve destekleriyle 2026, 2027 ve 2028 yılları için özel bütçe tahsis edilmesinin önemine dikkati çeken Güler, bu kaynağın savunma sanayisinin seri üretim kapasitesinin artırılması ve ihtiyaç duyulan sistemlerin hızla envantere kazandırılması bakımından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Güler, savunma bütçesindeki artışın temel gerekçesinin, değişen güvenlik ortamının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda savunma sanayisinin üretim kapasitesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını güçlendirerek Türkiye'nin güvenliğini uzun vadede teminat altına almak olduğunu belirtti.

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ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN HAKLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı, gazilerin ve ailelerinin yanında durmayı, ihtiyaç ve taleplerine duyarlılıkla yaklaşmayı öncelikli görev olarak gördüklerini belirten Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ağustos ayında TBMM'de kabul edilen 7594 sayılı kanunla önemli adımlar atıldığını anlatan Güler, erbaş ve er şehitlerin anne ve babalarına aylık bağlanmasında uygulanan asgari ücret alt sınırının tüm şehitlerin anne ve babalarına uygulanmasının sağlandığını bildirdi.

Bakıma muhtaç gazilere ödenen bakım yardımının asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkarıldığını belirten Güler, erbaş, er, gazi ve vazife malullerinin maluliyet derecelerinin yeniden değerlendirilmesini talep etme yaşının 41'den 55'e yükseltildiğini kaydetti.

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Güler, 3713 sayılı kanun kapsamındaki erbaş ve erler ile korucu ve sivillere bağlanacak aylıkların alt sınır ve gösterge oranlarında artırıldığını, terörle mücadelede malul kalmayacak şekilde yaralananlardan derece belirlenenlere bağlanan aylıklarda da artış yapıldığını söyledi. Ayrıca terörle mücadelede terörist silahıyla yaralanan ancak malul sayılmayan kişilere aylık bağlanması ve bazı haklar verilmesi imkanının getirildiğini belirtti.

2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde, Şehit Yakını ve Gaziler Programı için tüm kamu idarelerine toplam 30 milyar 25 milyon lira ödenek ayrılmasının öngörüldüğünü ifade eden Güler, ödeneğin koordinasyonundan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, yönetiminden ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının sorumlu olacağını açıkladı.

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Bakanlık bütçesine ayrılan ödeneklerin yalnızca ilama bağlı borçlar kapsamındaki ödemeler için olduğunu belirten Güler, şehit yakınları ve gazilerin haklarının geliştirilmesinin yanında uzman erbaşların özlük hakları ve kamu görevlerine geçiş imkanlarına ilişkin iyileştirmelerin de sürdüğünü söyledi.

UZMAN ERBAŞLARIN ÖZLÜK HAKLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Güler, eğitim seviyesi uygun olan uzman erbaşların 3. dereceden 1. dereceye yükselebilmelerinin sağlandığını, tamamladıkları yükseköğrenim süresine göre ilave kademe ve 1 derece verilmesine imkan tanındığını belirtti.

Uzman erbaşların astsubaylığa statü geçiş kontenjanlarının artırıldığını açıklayan Güler, devlet memurlarıyla birlikte uzman erbaşların konutlardan faydalanma oranının yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldığını söyledi.

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Emeklilik sürecinde de düzenlemeler yapıldığını belirten Güler, 55 yaşında yaş haddinden emeklilik hakkı getirildiğini, devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olanların aylıklarının doğrudan emekli olan uzman erbaşların aylıklarıyla eşitlendiğini ifade etti. Güler, emekliler dahil uzman erbaşlara 3600 ek göstergeden yararlanma hakkı verildiğini kaydetti.

Uzman çavuşların kamuya geçiş süreçlerinin mevcut mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü anlatan Güler, sözleşmeli erbaş ve erler için de önemli iyileştirmeler yapıldığını bildirdi.

Görev şartlarının ağırlığı dikkate alınarak özel harekat ve operasyon tazminatından yararlanmalarının sağlandığını, tutarın 63 bin lira seviyesine ulaştığını belirten Güler, sözleşme bitiminde ödenen tazminatların yüzde 33 artırıldığını açıkladı.

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Güler, "Böylece 7. hizmet yılını tamamlayarak ayrılan personele 2 milyon liranın üzerinde ödeme gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız bünyesinde kalarak uzman erbaşlığa geçen sözleşmeli erbaş ve erlere de ikramiye imkanı getirilmiş, uzman erbaşlığa geçiş için başvuru şartı 3 yıldan 2 yıla indirilmiştir." dedi.

C-130 UÇAĞININ DÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıklayan Güler, "C-130 kazasına ilişkin analiz ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Bu aşamada uçağın ana üreticisi Lockheed Martin tarafından incelenmesi talep edilen ilave parçalar gündeme gelmiştir. C-130 uçakları dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Güler, üretici firmanın incelemelerini tamamlamasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

MEKKE ANLAŞMASI'NA İLİŞKİN MESAJ

Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatının aksaması veya Kızıldeniz'de ticaret gemilerinin tehdit altında kalmasının sonuçlarını Türkiye'nin de hissettiğini belirten Güler, Orta Doğu ve çevresindeki krizlerin etkilerini yönetebilmek amacıyla Suudi Arabistan ve Pakistan ile mevcut savunma işbirliğini kalıcı ve kurumsal zemine oturtmak üzere Mekke Anlaşması'nın imzalandığını anlattı.

Anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almayan, savunma amaçlı bir işbirliği ittifakı olduğunu vurgulayan Güler, taraflar arasında savunma alanında düzenli istişare ve koordinasyonun geliştirilmesini, karşılıklı desteğe dayalı güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladığını söyledi.

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Güler, "Öngörülen bu karşılıklı destek, muharip kuvvetlerin herhangi bir tehdit karşısında doğrudan veya ivedi biçimde konuşlandırılması anlamına kesinlikle gelmemektedir. Esas olan şu ki saldırıya uğrayan tarafın ihtiyaç duyduğu desteğin niteliğini belirleyerek talepte bulunması öngörülmektedir." dedi.

Sağlanabilecek desteğin türü ve kapsamının tehdidin ölçeği, niteliği, ilgili ülkenin ihtiyaçları ve tarafların milli değerlendirmeleri doğrultusunda ele alınacağını belirten Güler, NATO üyeliğinden doğan hak ve yükümlülüklerin de anlaşmanın 12. maddesiyle saklı tutulduğunu ifade etti.

Bu işbirliğinde temel ölçütün Türkiye'nin güvenlik ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Güler, ortak çıkarların bulunduğu alanlarda hazırlıkların önceden yapıldığını, kriz durumunda ise olayın anlaşma kapsamına girip girmediğinin ve Türkiye'nin hangi katkıyı sunacağının somut şartlara göre değerlendirildiğini söyledi.

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Güler, Türkiye'nin hangi sorumluluğu hangi şartlarda üstleneceğine kendi anayasal ve milli karar usulleri çerçevesinde karar verdiğini vurguladı.

KUZEY KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER

Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengelere zarar verecek, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini ihlal edecek ve güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam edildiğini belirten Güler, adada barış ve istikrarın sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelebilecek tehditlere karşı askeri kabiliyetlerin ve hazırlık durumunun güçlendirildiğini ifade eden Güler, KKTC ile 2011 yılında belirlenen deniz sınırı ve 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirilen kıta sahanlığı içerisinde sürdürülen arama ve sondaj faaliyetlerine destek gemileriyle eşlik edildiğini açıkladı.

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Destek gemilerinin 2026 yılı başından itibaren 22 bilimsel araştırma faaliyetine refakat ve koruma sağladığını belirten Güler, bu faaliyetlerde toplam 234 deniz ve hava platformunun görev aldığını söyledi.

Güler, halen Deniz Kuvvetleri unsurlarınca 6 sondaj faaliyetine refakat ve koruma sağlandığını, ayrıca 2026 yılı başından itibaren 1156 Navtex yayını yapıldığını bildirdi.

KARADENİZ'DEKİ GEMİ SALDIRILARINA KARŞI TEDBİRLER

Karadeniz'deki gemi saldırılarına da değinen Güler, savaştan kaynaklanan deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde gerekli askeri tedbirlerin alındığını söyledi.

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MCM Black Sea bünyesinde Romanya ve Bulgaristan ile gerçekleştirilen üçlü görüşmelerde Karadeniz'deki tehditlere karşı ortak mücadele ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığını belirten Güler, savaşan taraflarla yapılan görüşmelerde de Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin ve gerekli tedbirleri alma konusundaki kararlılığının iletildiğini ifade etti.

2035'E KADAR 100 UÇAK HEDEFİ

Savunma sanayisi projelerine ilişkin bilgi veren Bakan Güler, 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığına 20 uçağın teslim edilmesinin, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100'e ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

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Güler, "Yerli imkan ve kabiliyetlerimiz ihtiyaç duyulan seviyeye ve miktara ulaşıncaya kadar mevcut hava gücümüzün korunması ve bu geçiş döneminin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarımız planlı şekilde sürdürülmektedir." dedi.

Bu platformların yalnızca tedarik kalemi olarak değil, aynı zamanda stratejik diyalog ve ortaklıkların geliştirilmesine katkı sağlayan önemli araçlar olarak değerlendirildiğini belirten Güler, Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

EUROFIGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Birleşik Krallık ile geçen yıl imzalanan sözleşme kapsamında 20 Eurofighter Typhoon uçağı ile bunlara ait ekipman ve mühimmatın temini sürecinin yürütüldüğünü açıklayan Güler, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin de imzalandığını söyledi.

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Sözleşme kapsamında yedek parça, simülatör, test ekipmanları ve yer destek cihazlarının temin edileceğini belirten Güler, pilotlara, uçak bakım teknisyenlerine ve elektronik hat ve sistem yöneticisi personele eğitim verileceğini bildirdi.

Eurofighter ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığını anlatan Güler, İngiltere'den tedarik edilen 12 C-130J uçağının da Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ulaştırma kabiliyetlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Güler, uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetlerinin Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle gerçekleştirileceğini söyledi. İki C-130J uçağının bu yılın sonunda teslim alınmasının planlandığını açıkladı.

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F-35 UÇAKLARI İÇİN ABD İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Türkiye için üretilen 6 F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin ABD makamlarıyla temasların sürdüğünü belirten Bakan Güler, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını beklediklerini ifade etti.

Güler, "Öte yandan ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerikan makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasıdır." dedi.

Sürecin müttefiklik ilişkileri ve karşılıklı menfaatler doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını beklediklerini belirten Güler, F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde de sürecin devamına yönelik faaliyetlerin ABD'li paydaşlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü söyledi.

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ASKERİ HASTANELER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Askeri hastanelerin yeniden açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Güler, mevcut askeri sağlık hizmetleri hakkında da bilgi verdi.

Muharebe sahasında sağlık hizmetlerinin, en uç noktadan itibaren görevlendirilen ve muharip sıhhiye ile muharebe cankurtaran eğitimi almış 2212 uzman çavuş, 1910 ilk ve acil yardım teknikeri sağlık astsubayı ve 454 askeri tabip tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Güler, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yalnızca Bakanlık personeline hizmet veren 5 hastanenin yanı sıra, ihtiyaç halinde tam izolasyonu sağlanmış kat veya bloklarda personelin hizmetine sunulan 12 hastane aracılığıyla sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

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Bakan Güler'in milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Sayıştay raporu kabul edildi.