Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri, Bitlis'in batısı, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman illerinin kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden, kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) tahmin ediliyor.

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İstanbul Parçalı bulutlu 22° Ankara Yağmurlu 17° İzmir Kısmen Güneşli 25° Antalya Kısmen Güneşli 20° Trabzon Yağmurlu 19° Bursa Parçalı Bulutlu 21° Adana Bulutlu 23° Diyarbakır Yağmurlu 14° Gaziantep Yağmurlu 16° Ağrı Yağmurlu 6°

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri, Bitlis'in batısı, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman illerinin kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde güney yönlerden, kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.