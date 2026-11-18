Toni Kroos'tan Galatasaray itirafı: Sağır edecek kadar gürültülü!
Alman efsane futbolculardan Toni Kroos, katıldığı bir programda Galatasaray stadından övgüyle bahsetti ve sağır edecek kadar gürültülü olduğunu dile getirdi.
2024 yılında 34 yaşında futbolu bırakan Alman futbolcu Toni Kroos, YouTube'da bir programda Galatasaray'la ilgili konuştu.
Efsane orta saha, en etkilendiği stadyumlardan biri olarak Galatasaray'ı söyledi ve çok özel bir atmosfer olduğunu ifade etti.
"SAĞIR EDECEK KADAR GÜRÜLTÜLÜ"
Ali Sami Yen Stadı gerçekten kulakları sağır edecek kadar gürültülü. Sen topu ilk kez kaybedene kadar aralıksız ıslıklıyorlar.
"ATMOFER İNANILMAZDI"
Gerçekten inanılmaz bir baskı var. Mesele sadece gürültü değil; adeta kulaklarında fiziksel bir baskı hissediyorsun. Atmosfer inanılmazdı, çok etkileyiciydi.
Kariyerinde 2 kez Galatasaray'la karşılaşan Toni Kroos, 1-0 ve 6-0 olmak üzere sahadan 2 galibiyetle ayrıldı.
Alman eski futbolcu, 1-0 kazanılan maçta galibiyet golünü kaydeden golünü atmıştı.