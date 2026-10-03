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        Haberler Gündem Bakırköy’de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda beş şüpheli yakaland

        Bakırköy’de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda beş şüpheli yakaland

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "Çirkinler" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, dijital materyallerde tehdit ve yağma eylemlerine ilişkin örgütsel yazışmalar bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 21:55 Güncelleme:
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        "Çirkinler" operasyonunda 5 gözaltı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Çirkinler” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, kamuoyunda “Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri” olarak bilinen yapılanmalara yönelik çalışmalar kapsamında başlatıldığı belirtildi.

        PIRLANTA FİRMASINA TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİLDİ

        Soruşturma kapsamında bir pırlanta firmasının sahiplerine, örgüt adına yurt dışı menşeli telefon numaralarından yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edildi.

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        Şikayetçi M.D.’nin konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine kişisel bilgilerini vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları belirlendi.

        Aynı sırada M.D.’nin kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.

        ADRESLERDE UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ BULUNDU

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eylemde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

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        El konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemlerine ilişkin örgütsel nitelikte yazışmalar bulundu.

        5 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Şüpheliler hakkındaki adli sürecin hakimlikte devam ettiği bildirildi.

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