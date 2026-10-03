Bakırköy’de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda beş şüpheli yakaland

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Çirkinler” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, kamuoyunda “Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri” olarak bilinen yapılanmalara yönelik çalışmalar kapsamında başlatıldığı belirtildi.

PIRLANTA FİRMASINA TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında bir pırlanta firmasının sahiplerine, örgüt adına yurt dışı menşeli telefon numaralarından yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edildi.

REKLAM

Şikayetçi M.D.’nin konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine kişisel bilgilerini vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Aynı sırada M.D.’nin kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.

ADRESLERDE UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ BULUNDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eylemde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

REKLAM

El konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemlerine ilişkin örgütsel nitelikte yazışmalar bulundu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler hakkındaki adli sürecin hakimlikte devam ettiği bildirildi.