Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Şanlıurfa'da açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ŞANLIURFA’YA HİZMET BORCUMUZU YENİ ESERLERLE ÖDÜYORUZ

Şanlıurfa bugün bizi yine muhabbetle kucakladı, ahde vefasını gösterdi. Özlemle bizi bağrına bastı. Aşkınıza, sevdanıza, hayır dualarınıza şükranlarımı sunuyorum. Biz Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalı kardeşlerimizi özlemiştik. Bugün gördüm ki, Şanlıurfa da bizleri özlemiş. Rabbim Şanlıurfa'yı her zaman aziz eylesin, aramızdaki dayanışmayı da daim eylesin. Urfa, istiklaline ve istikbaline el uzatıldığında nasıl ayağa kalkacağını tüm cihana göstermiş, şanlı unvanını verdiği mücadeleyle bizzat kazanmış bir şehirdir. Biz de tarihimizde ve gönlümüzde müstesna yeri olan Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz.

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Sizden aldığımız destek ve hayır dualarıyla, sizin bize yüklediğiniz emaneti namusumuz, şerefimiz biliyor, o emaneti yere düşürmüyoruz. Şanlıurfa'ya olan şükran borcumuzu yeni eserler inşa ederek ödemenin gayretindeyiz. Gücümüzü birilerinin şikayet mektupları yazdığı Batı'dan değil, sadece ve sadece milletimizden, sizlerden alıyoruz. Bu makamlarda sizlere hizmetkâr olmak için varız. Siz varsanız biz de varız. Sizin desteğiniz ve duanız bizimle olduğu müddetçe bunun hakkını vermeye devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça inşallah biz de “durmak yok, hizmete devam” demeyi sürdüreceğiz.

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ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE AÇILDI

Şehir hastaneleri projemizde Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olan eseri biz bu şekilde inşa ederiz. Sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz. 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla, 545'i yoğun bakımı olmak üzere 2 bin yatak kapasitesi, 451 poliklinik, 6 ameliyathane, otopark ve müştemilatıyla gerçekten Urfamızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standartlarını zirveye çıkaracağına inanıyorum.

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Şehir hastanesi bizim Urfa'daki en son sağlık yatırımımızdır. 129 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 8,5 milyar liralık yatırımımız devam ediyor. 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi'nin, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum-Çocuk Hastanesi, Viranşehir Devlet Hastanesi 200 yataklı ek binamızın aralarında olduğu tesislerin yapımı sürüyor. Bugün şehir hastanesi ve bağlantı yollarına ilave olarak Azerbaycan Bulvarı kavşağını da açıyoruz.

ŞANLIURFA’YA 1 TRİLYON 530 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Göreve geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'ya 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. İş yaptık iş. Sadece ulaştırma alanındaki yatırımların toplamı 91 milyar liranın üstünde. Bölünmüş yol mesafesini 28 kilometreden aldık, 530 kilometreye çıkardık. Şanlıurfa-Gaziantep hızlı tren hattı ile Şanlıurfa-Mardin'in hızlı tren projeleri tamamlandı. İnşallah en kısa sürede ihalesine çıkmayı planlıyoruz.

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Şanlıurfa'yı sadece sağlık ve ulaştırmada değil, tarım, turizm, eğitim ve diğer alanlarda farklı bir noktaya taşıdık. Güvenlik bir dönem ciddi sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecinde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor. Yayla, ova, dağlarımız şenleniyor. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. Allah'a hamdolsun, iki senedir evlerden ağıtlar yükselmiyor.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZDE ARAMIZA KİMSE GİREMEYECEK”

Sınırlarımızın dışında da gerçekten çok farklı rüzgar esmeye başladı. Komşumuz Suriye'de elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi, yerine Türkiye'nin çok yakın dostu yönetime geldi. Entegrasyon süreci ile oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor.

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Türkler, Kürtler, Araplar olarak Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyor, omuz omuza veriyoruz. Hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.

Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durdurmayacak. Ülkemizi ve bölgemizi layık olduğu müreffeh yarınlara inşallah sizlerle birlikte ulaştıracağız.

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1 ay sonra sizlerin desteğiyle iktidara gelişimizin 24. yıldönümünü idrak edeceğiz. 24 yıl boyunca siz hep bize sahip çıktınız. Biz de sizler için gece gündüz demeden koşturduk. Sizlerin karşısına hep eserlerimizle, icatlarımızla çıktık. Her zaman yaptıklarımızla, yapacaklarımızla konuşuyoruz.

“TÜRKİYE’YE NE KAZANDIRDILAR?”

Peki diğerleri hangi dil ve üslupla konuşuyor? Ellerine mikrofonu alınca nelerden bahsediyorlar? Türkiye'ye ne yaptılar, bu ülkeye ne kazandırdılar? Türkiye'yi yurt dışına şikayetten başka ne yaptılar? Ankara'da oturup ürettiğimiz her esere karşı, karşısında durmaktan başka ne yaptılar?

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Şimdi ben Urfalı vatandaşlarımdan şunu özellikle rica ediyorum; Şanlıurfalı kardeşim elini vicdanına koysun ve cevap versin. İktidarda 24 yıldır biz değil de bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bu hizmetler yapılır mıydı? Cumhur İttifakı iktidarda olmasaydı bu eserler inşa edilir miydi? Şanlıurfa Şehir Hastanesi yapılır mıydı Allah aşkına! Urfa'yı Türkiye'ye ve Ortadoğu'ya bağlayan yollar yapılır mıydı? TEKNOFEST yapılır mıydı? Savunma sanayi hamleleri yapılır mıydı?

Bunların hiçbiri yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. Aylardır nice pislikleri ortaya döküldü, yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı.

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FON SORUŞTURMASI MESAJI

Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Şehir şehir gezip, rüşveti, iltiması savundular. “Sütte leke olur, bizim arkadaşlarımızda leke olmaz” deyip, baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar.

Eylül ayında fon piyasasının belli bölümünde sorun ortaya çıktı. Kurullarımızı topladık, yol haritamızı belirledik. Birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. Her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin.

DDK, Hazine Bakanlığımızla diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir.

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Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kalmayacak. Gereken ne ise yapıyoruz, yapacağız.