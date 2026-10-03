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        Haberler Magazin Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani evlendi

        Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani evlendi

        Ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Semiramis Pekkan'ın, Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani, dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        "Canım oğlum evlendi"

        Semiramis Pekkan, Hint asıllı İngiliz iş insanı olan Gulu Lalvani ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani'yi evlendirdi. Zoran Lalvani, hayatını Zoe Springer ile birleştirdi.

        Pekkan, mutluğunu sosyal medyada paylaşarak, "Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar. Canım oğlum evlendi. Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun" ifadelerine yer verdi.

        Semiramis Pekkan, 1987–1996 yılları arasında evlilik yaşadığı Gulu Lalvani hakkında, "Eşime 'Biz ayrılalım sonra beraber olalım' dedim 10 yıl evli, 15 yıl ayrı şekilde ilişkimizi sürdürdük. Londra'da boşandık. Ben milyarderin eşi değilim. Artık milyarderin eski eşiyim" demişti.

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