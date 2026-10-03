Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Artvin'de araç 300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı

        Artvin'de araç 300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde Hızır Beyaz'ın kullandığı araç 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Hızır Beyaz hayatını kaybederken, araçta bulunan iki çocuğu ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 13:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı

        Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Hızır Beyaz (49) hayatını kaybetti. Kazada, Beyaz’ın 2 çocuğu ise yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Cevizli köyü mezrasında meydana geldi. Hızır Beyaz’ın kontrolünü yitirdiği kamyonet, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, Yusufeli Belediyesi İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, uçuruma yuvarlanan kamyonete ulaşmak için çalışma başlattı.

        BABA ÖLDÜ, İKİ ÇOCUK YARALI

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Beyaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hızır Beyaz’ın çocukları M.A.B. (19) ve A.B. (14) bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        REKLAM

        Beyaz'ın cansız bedeni, sedyeye alınarak uçurumdan çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Hızır Beyaz'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Öte yandan Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocukların ise yoğun bakım tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ARTVİN
        #trafik kazası
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
        TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Bakan Gürlek duyurdu! 8 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 8 faili meçhul aydınlatıldı
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor
        Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor