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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi

        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ünal Holding'in beklenmeyen iflası ile Ömer, Kıvılcım ve Lider cephesinde yaşananlar bölüme damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle ilgiyle izlendi.

        'Kızılcık Şerbeti'; AB’de 4.91 izlenme oranı, 13.70 izlenme payı, ABC1’de 4.87 izlenme oranı, 12.93 izlenme payı, Total grubunda ise 4.47 izlenme oranı, 12.58 izlenme payı aldı. 'Kızılcık Şerbeti' etiketinin sosyal medyada 1 saat boyunca TT listesinde yer aldığı bölüme; Ünal Holding’in beklenmeyen iflası ile Ömer, Kıvılcım ve Lider cephesinde yaşananlar damga vurdu.

        141'İNCİ BÖLÜMÜDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde Asil ve Asude; Abdullah ve Fatih’e şirketteki tüm yetkilerini kaybettiklerini açıkladı. Ünal Holding’in iflas ettiği bölümde bir sayfa kapandı. Abdullah, Fatih ve Emir şirketten eşyalarını toplayarak ayrılmak zorunda kaldı.

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        Ünallar şirketten kovuldu;

        Salkım ve Abdullah’ın bir an önce evlenerek evden ayrılmasını istediği Elif’i, Buğra ve ailesi istemeye geldi. Buğra, Emir’le yaptığı anlaşma gereği iki gün içinde Elif’le nikah masasına oturdu. Elif’in hayal ettiği mutlu evlilik, düğün gecesi Buğra’nın gerçek yüzünü göstermesiyle suya düştü.

        Elif ve Buğra’nın evliliği kimseyi memnun etmiyor;

        Emir’in bir ilişkisi olduğundan şüphelenen Çimen nispet yapmak için Asil’le birlikte aynı restorana geldi. Emir’i Ayşin ile gören Çimen öfkeyle Asil’le yakınlaşmak istedi. Asil bu hatayı olgunlukla karşılarken Emir cephesinde de tansiyon yükseldi. Çimen’in Asil’le birlikte olduğunu düşünen Emir, Ayşin’i Salkım ile tanıştırdı. Masum görünen Ayşin’in kendisini farklı tanıttığı ise evine döndüğünde annesi ile gerçekleşen yüzleşmeyle ortaya çıktı.

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        Çimen, Emir’in önünde Asil’i öptü;

        Lider’in evinde Kıvılcım ile karşılaşan Ömer’in huzursuzluğu ve kıskançlığı Hilal ile aralarında tartışmaya yol açtı. Kıvılcım’a olan ilgisini saklamayan Lider, programına konuk olarak katıldıktan sonra bahsettiği tarihi yalıyı Kıvılcım’la birlikte gezdi. Lider, Ömer’in otelinde gerçekleşen düğüne Kıvılcım’ı davet ederek yakınlaşmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Düğüne birlikte gelen Kıvılcım ve Lider’i gören Ömer ise şoke oldu.

        Ömer’in keyfini kaçıran manzara;

        Bebeğini kaybetmek istemeyen ve hastalığını Fatih’ten gizleyen Başak tedaviye başladı. Bölümün final sahnesinde ise Fatih’in, Başak’ın telefonuna doktorundan gelen, tedavinin sürecinden bahseden mesajı görmesi ile yaşanacaklar merak konusu oldu.

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        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        FATİH VE BAŞAK KÖŞKÜ TERK EDİYOR

        Yayınlanan tanıtımda, Kıvılcım ve Lider birlikte eğlenirken, onları göz hapsine alan Ömer’i, Hilal uyarıyor. Başak ve Fatih’in birlikte doktor kontrolüne gittiği tanıtımda Abdullah, Salkım’a her şeye hazırlıklı olmasını söylüyor. Ayşin’den şüphelenen Elif harekete geçerken Abdullah ve Fatih arasındaki gerginlik tırmanıyor. Abdullah’la tartışan Fatih’in, Başak’la birlikte köşkü terk etmesi ise yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 142'inci bölüm tanıtımı;

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        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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