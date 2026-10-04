İsrail’in Flydubai uçağındaki yolcu ve mürettebat listesini 48 saat öncesinden aldığı ortaya çıktı

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile dış istihbarat servisi Mossad'ın Flydubai uçağını kasten düşürmeye çalıştığı ileri sürülen Umman vatandaşı yardımcı pilotun da olduğu listeyi önceden teslim aldığı belirtildi.

Haberde, havayolu şirketlerinin ülkelere bildirdiği yolcu ve mürettebat listelerinde kişilerin tam adı ile vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı belirtilerek, yardımcı pilotun Umman vatandaşı olduğunun listede açıkça görülmesi gerektiğine dikkati çekildi.

İSRAİL ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, FLYDUBAİ OLAYINA İLİŞKİN SORULAR KARŞISINDA SESSİZ

İsrail Vergi Dairesi ise Flydubai uçağının yolcu ve mürettebat listesinin kendilerine ulaştığını kabul ederken, Ulaştırma Bakanlığı da söz konusu listelerin ellerine geçip geçmediği ve incelenip incelenmediği yönündeki sorulara yanıt vermedi.

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İsrailli güvenlik kaynakları ülkeye iniş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve dış istihbarat servisi Mossad olduğunun bilgisini verdi.

Sorumluluğun kağıt üstünde Ulaştırma Bakanlığına ait olduğunu aktaran güvenlik kaynakları, Bakanlığın bu denli bir incelemeyi yürütecek kabiliyete sahip olmadığını ancak Mossad veya Şin-Bet'in söz konusu istihbarat kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan yazılı açıklamada, kurumun yalnızca İsrail’e ait hava yolu​​​​​​​ şirketleri ile Ben-Gurion Havalimanı’nın güvenliğinden sorumlu olduğu, yabancı havayolu şirketlerinin denetiminin ise görev alanına girmediği belirtildi.

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UMMANLI PİLOTLARIN İSRAİL'E UÇMASI YASAK

Flydubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail'le ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman ise bu ülkeler arasında yer almıyor.

Yardımcı pilotun Ummanlı olduğuna ilişkin iddia bu nedenle soru işaretleri oluştururken The Jerusalem Post gazetesi, İsrailli yetkililerin "Bu durum açık bir anlaşma ihlalidir ve Şabak konuyu derhal araştırmalıdır." dediğini aktardı.

Gazete, bu nedenle İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in, Şabak'a başvurarak Flydubai'nin İsrail'e iniş ve kalkış yapan tüm seferlerinin derhal askıya alınması talebinde bulunduğunu kaydetti.