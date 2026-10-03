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        Haberler Gündem Denizli’de yakıt boşaltımı sırasında kıvılcım yangına neden oldu

        Denizli’de yakıt boşaltımı sırasında kıvılcım yangına neden oldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltımı sırasında çıkan yangının, çalışanın elindeki vanayı beton zemine düşürmesiyle oluşan kıvılcımdan kaynaklandığı değerlendirildi. Yangında bir tanker tamamen yanarken diğer tankerin kupası zarar gördü, yaralanan çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 22:37 Güncelleme:
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        Benzin istasyonunda yangının nedeni belli oldu

        Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltımı sırasında çıkan yangının detayları ortaya çıktı.

        Akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltılan tankerde parlama meydana gelmesinin ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede bir tankeri tamamen sararken, yanında bulunan diğer tankerin de kupası zarar gördü.

        YANGININ KIVILCIMDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

        İlk belirlemelere göre yangının, akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet C.’nin benzin boşaltımı sırasında elindeki vanayı beton zemine düşürmesiyle meydana gelen kıvılcım sonucu çıktığı değerlendirildi.

        Parlamanın ardından başlayan yangın, yakıt tankerinde kısa sürede büyüdü.

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        İSTASYON ÇALIŞANI YARALANDI

        Yangında istasyon çalışanı Mehmet C.’nin vücudunda yanıklar oluştu.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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        #Denizli
        #pamukkale
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