İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ferhat Gündoğdu'ya: FETÖ’cü, bunları bitir!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, hakem görevlendirmelerine ilişkin dikkat çekici yazışmalar tespit edildi.

Gündoğdu’nun, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yaptığı yazışmalarda; Hacıosmanoğlu’nun başkanlık yaptığı dönemde kaybedilen maçlarda görev yapan hakemleri not aldığı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya, “FETÖ’cü, bunları bitir” şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Gündoğdu’nun ise bu mesaja “Tamam” yanıtını verdiği tespit edildi.

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💥 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ferhat Gündoğdu'nun yeni yazışmaları yayınlandı!



🗨️ TFF Başkanı, Gündoğdu'ya 2015'teki bazı hakemler için "Bunlar FETÖ'cü bitir"



➡️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkDvgF pic.twitter.com/J9DmbUk802 — HT Spor (@HTSpor) October 2, 2026

"HEPSİNİ TEMİZLEMENİ İSTİYORUM"

Dosyadaki bir diğer yazışmada ise dikkat çeken ifadeler yer aldı. Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Başkanım sana söylediğim liste bu operasyonu FETÖ yaptırdı, hepsini temizlemeni istiyorum."

Ferhat Gündoğdu ise mesaja:

"Aldım başkanım." yanıtını verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yazışmalarında ‘Bunları bitir’ dediği isimler ve görev aldığı maçlar:

Tarih / Maç: 19 Eylül 2015 – Trabzonspor 0-1 Galatasaray

Tarih / Maç: 2.10.2015 – Trabzonspor 1-2 Torku Konyaspor

Tarih / Maç: 28.10.2015 – Trabzonspor 2-2 Gaziantepspor