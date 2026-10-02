Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı.

Buna göre ocak-eylül döneminde otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.45 azalarak 627 bin 977 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5.12 daralarak 175 bin 488 adet seviyesinde gerçekleşti.

Böylece otomobil ve hafif ticari araç pazarının toplam büyüklüğü, yılın ilk 9 ayında 803 bin 465 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.33 azalarak 83 bin 469 adette kaldı.

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Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 27.8 düşüşle 63 bin 736 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 10.42 gerileyerek 19 bin 733 adet olarak gerçekleşti.

Eylül ayındaki toplam pazar büyüklüğü, son beş yılın aynı ay ortalamasının yüzde 1 altında kaldı. Buna karşın satışlar, son 10 yılın eylül ayı ortalamasının yüzde 18 üzerinde gerçekleşti.

ODMD verilerine göre Eylül ayındaki satış hacmi, 2023’ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

SUV MODELLER ZİRVEDE

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde SUV modellerin pazardaki ağırlığını sürdürdüğü görüldü.

SUV otomobiller yüzde 66.2 payla ilk sırada yer alırken, sedan modeller yüzde 19.9, hatchback otomobiller ise yüzde 13.2 pay aldı.

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Motor tiplerine göre yapılan değerlendirmede benzinli otomobiller 258 bin 453 adetlik satış ve yüzde 41.2’lük pazar payıyla liderliğini korudu.

Hibrit otomobiller 121 bin 79 adetlik satışla pazarın yüzde 32.6’sını oluştururken, elektrikli otomobil satışları da pazarın 19.3'ünü alarak 121 bin 79 adede ulaştı. Elektrikli modellerin toplam otomobil pazarındaki payı ise yüzde 19.3 olarak kaydedildi.

Dizel otomobiller 34 bin 520 adetlik satışla yüzde 5.5, otogazlı modeller ise 8 bin 969 adetle yüzde 1.4 pay aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜKSELİYOR

Ocak-Eylül döneminde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 7.9 artarak yüzde 17 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 59 azalarak yüzde 2.3 pay aldı.

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Öte yandan, Eylül ayında gerçekleşen elektrikli araç satışları da dikkat çekti.

ODMD verilerine göre, Eylül ayında 15 bin 128 adet elektrikli otomobil satıldı. Böylece Eylül ayında elektrikli araçların pazar payı yüzde 23.7 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında ise elektrikli araçların pazar payı yüzde 15'in altında kalmıştı.

Eylül ayında elektrikli otomobillerin pazar payının yüzde 23.7’ye yükselmesi, 2026 yılı içinde aylık bazda ulaşılan en yüksek seviyeyi oluşturdu, ancak bu oran, Haziran 2025’te kaydedilen yüzde 27.6’lık tarihi zirvenin altında kaldı.

Özetle, genel pazardaki daralmaya karşın elektrikli otomobillerin pazar payını artırması, Türkiye’de tüketici tercihlerinin giderek daha hızlı biçimde elektrikli modellere kaydığını gösteriyor.

Önümüzdeki aylarda ise pazarın seyrinde kampanyaların yanı sıra satışa sunulacak yeni modellerin fiyat seviyeleri belirleyici olacak.