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        Haberler Gündem Yargı Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı

        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı

        İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Bülent Özmen ile birlikte 28 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 08:27 Güncelleme:
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        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı

        Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında arama işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

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