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        Haberler Dünya Fransa'da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: 400 okul kapatıldı, 2 bine yakın öğrenci gözaltında

        Fransa'da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: 400 okul kapatıldı, 2 bine yakın öğrenci gözaltında

        Fransa'da öğretmen açığı ve bakımsız okul binaları nedeniyle onlarca lise öğrencisinin protesto gösterileri bazı bölgelerde çatışmaya dönüştü. Yaklaşık 400 okul olaylardan etkilenerek geçici süreliğine kapatıldı. Çoğu öğrenci 2 bin kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        Fransa'da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü

        Fransa'da, eğitimle ilgili sorunlara yönelik öğrenci protestolarının bazı bölgelerde şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından bugün yaklaşık 400 okulda eğitim ve öğretime ara verildi.

        Öğretmen açığı ve bakımsız okul binalarına karşı protestolar geçen ay Paris bölgesinde başlamıştı. Ülke geneline yayılan protestolarda şiddet dozu arttı ve olaylarda onlarca kişi yaralandı. Polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.

        Adalet Bakanı Gerald Darmanin "Protestolara katılan aktif ve şiddet yanlısı bir azınlık var. Hatta bunların gerçekten lise öğrencisi olup olmadıklarından bile tam olarak emin değiliz" dedi ve protestoların başlamasından bu yana 2 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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        Bakan ayrıca, "Lise öğrencisi gösterilerinden kamu düzenini bozan eylemlere evrildik. İnsanlar otobüsleri hedef alıp okulları ateşe verdiğinde, bu artık sadece bir protesto meselesi olmaktan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

        İstihbarat solcu partiyi suçladı

        Başbakan Sebastien Lecornu'ya yakın bir kaynağa göre, istihbarat teşkilatları yapılan bir kriz toplantısında, protesto hareketinin ülkenin en büyük sol partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) üyeleri de dahil olmak üzere sol kanattan siyasetçiler tarafından başlatıldığını öne sürdü.

        LFI milletvekili Louis Boyard, Fransız yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda bu iddiayı reddetti.

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        Yetkililerin verdiği bilgiye göre, öğrenci protestocular en az iki lisede yangın çıkarırken, güneydeki Marsilya kentinde bir başka lisede öğretmenlerin üzerine kazara benzin döküldü. Doğudaki Strazburg'da en az bir araç ateşe verilirken, güneybatıdaki Toulouse kentinde çevik kuvvet polisi ile gençler arasında çatışma yaşandı.

        Belçika'nın Liège kentindeki bazı lise öğrencileri de protestolara başladı. Yerel basına göre, Liège'deki yetkililer kentteki tüm okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.

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        #haberler
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