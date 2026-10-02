Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Yapay Zeka İstatistikleri'ni yayımladı. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ile Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına dayanan bülten, 16-74 yaş grubundaki bireyler ile 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimleri kapsıyor.

BİREYLERDE YAPAY ZEKA KULLANIMI YÜZDE 37,6'YA ÇIKTI

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 iken 2026'da yüzde 37,6'ya yükseldi.

2026'da yapay zeka kullanımında kadınlar erkeklerin önüne geçti. Erkeklerin yüzde 37,2'si yapay zeka kullandığını belirtirken, kadınlarda bu oran yüzde 38,1 oldu.

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Yaş gruplarına göre ise en yüksek kullanım yüzde 64,9 ile 16-24 yaş grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 55,7 ile 25-34 yaş grubu ve yüzde 38,1 ile 35-44 yaş grubu takip etti.

EĞİTİM ARTTIKÇA KULLANIM DA ARTTI

Yapay zeka kullanımında eğitim seviyesi de belirleyici oldu.

2026 yılında yapay zeka kullanım oranı yükseköğretim mezunlarında yüzde 62,7 ile en yüksek seviyede gerçekleşti. Bu grubu yüzde 45,4 ile lise veya mesleki lise mezunları, yüzde 35,5 ile ilköğretim veya ortaokul mezunları ve yüzde 8,5 ile ilkokul mezunları izledi.

EN ÇOK ÖZEL AMAÇLARLA KULLANILDI

Yapay zeka kullanan bireylerin yüzde 86,4'ü bu teknolojilerden özel amaçlarla yararlandı.

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Mesleki amaçlı kullanım oranı yüzde 37,3, örgün eğitim amacıyla kullanım oranı ise yüzde 32,6 oldu.

Cinsiyet bazında bakıldığında erkeklerde mesleki amaçlı kullanım yüzde 43,2 olurken kadınlarda yüzde 31,2 olarak kaydedildi. Örgün eğitim amacıyla kullanım ise kadınlarda yüzde 36,1, erkeklerde yüzde 29,1 oldu.

ŞİRKETLERDE YAPAY ZEKA KULLANIMI YÜZDE 14

Girişimlerde yapay zeka kullanımı da hızlı arttı.

Herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullandığını belirten girişimlerin oranı 2021 yılında yüzde 2,7 iken 2026'da yüzde 14'e çıktı.

Çalışan sayısına göre en yüksek kullanım büyük işletmelerde görüldü. 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 37,1'i yapay zeka kullandığını belirtirken, bu oran 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17,0, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,8 oldu.

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BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ORAN YÜZDE 63,7

Ekonomik faaliyet gruplarına göre yapay zeka kullanımının en yüksek olduğu alan yüzde 63,7 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişim faaliyetleri oldu.

Bu alanı yüzde 57,1 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri ve yüzde 32,4 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı faaliyetleri izledi.

ŞİRKETLER YAPAY ZEKAYI EN ÇOK PAZARLAMADA KULLANIYOR

Yapay zeka kullanan girişimlerde en yaygın kullanım amacı pazarlama ve satış oldu.

Girişimlerin yüzde 51'i yapay zeka yazılım veya sistemlerini pazarlama ya da satış amacıyla kullandı. Bunu yüzde 46,3 ile araştırma ve geliştirme veya yenilik faaliyetleri, yüzde 43,4 ile üretim veya hizmet süreçleri izledi.

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AÇIK KAYNAKLI YAZILIMLAR ÖNE ÇIKTI

Yapay zeka kullanan girişimlerin yüzde 67,8'i açık kaynaklı yazılımları, yüzde 49,1'i ise kapalı kaynaklı yazılımları ücretsiz veya ücretli olarak kullandı.

Yapay zeka yazılım veya sistemlerini harici sağlayıcılara geliştiren girişimlerin oranı yüzde 46,5 olurken, kendi çalışanları tarafından geliştirenlerin oranı yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

HER 6 ŞİRKETTEN BİRİ KİŞİSEL VERİ İŞLEDİ

Yapay zeka teknolojisi kullanan girişimlerin yüzde 16,6'sı bu teknolojileri kullanarak bireylere ilişkin kişisel verileri işlediğini beyan etti.

Bu kapsamda cinsiyet, yaş, meslek, eğitim durumu, adres bilgileri, satın alma kayıtları veya yüz görüntüleri gibi veriler yer aldı.

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Oran, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 16,9, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 15,3 ve 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 17 oldu.

Herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullanmayan ancak kullanmayı düşündüğünü belirten girişimlerin oranı yüzde 8,3 oldu.

Bu oran 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 7,4, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,2 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 14,9 olarak kaydedildi.

EN BÜYÜK ENGEL UZMANLIK EKSİKLİĞİ

Yapay zeka kullanmayı düşündüğü halde henüz kullanmayan girişimlerin önündeki en önemli engel uzmanlık eksikliği oldu.

Bu girişimlerin yüzde 72,3'ü ilgili uzmanlığın bulunmamasını yapay zeka kullanmama nedeni olarak gösterdi. Bunu yüzde 66,4 ile yapay zeka kullanımından kaynaklanan zararlarda sorumluluğun kimde olacağına ilişkin hukuki belirsizlikler, yüzde 65,4 ile veri koruma ve gizliliğin ihlaline ilişkin endişeler takip etti.