Lisenin pansiyonunda asansör faciası!
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, lise pansiyonunun yemekhanesindeki asansörde meydana gelen kazada yaralanan 15 yaşındaki Abdülkerim Demir, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor
Giriş: 02 Ekim 2026 - 11:34 Güncelleme:
Bingöl'de yürek yakan kaza, 23 Eylül’de saat 12.30 sıralarında Hüseyin Artunç Lisesi pansiyonunun yemekhanesinde meydana geldi.
BİNGÖL'DEN ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre asansörde meydana gelen kazada öğrenci Abdülkerim Demir yaralandı.
İlk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Demir, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
HAYATA 9 GÜN TUTUNABİLDİ
Demir, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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