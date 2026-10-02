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        Haberler Gündem Çevre Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi! Geçen yıla göre 75 santimetre arttı

        Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi! Geçen yıla göre 75 santimetre arttı

        Hafta başında etkili olan sağanakla Sapanca Gölü'nün su seviyesi 32 santimetre yükseldi. 1 Ekim'de 29,87 metre olarak ölçülen göl seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre 75 santimetre arttı. Yetkililer, yağışlı sonbahar ve kış sezonuyla seviyenin daha da yükselmesini bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 13:57 Güncelleme:
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        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı

        Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesi, Sakarya'da hafta başında etkili olan sağanağın ardından yükseldi. 1 Ekim itibarıyla 29,87 metre olarak ölçülen göl seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre 75 santimetre arttı. Sarp Deresi üzerinden gölü besleyen Akçay Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.

        BİR GÜNDE 133 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

        Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın başlamasıyla kentte etkili olan yağışlarda günlük bazda en yüksek yağış miktarının ölçüldüğünü söyledi.

        Hafta başında metrekareye 133 kilogram yağış düştüğünü belirten Sakallıoğlu, bunun 26 Haziran 1999'da ölçülen 127,7 kilogramlık günlük yağış miktarını aştığını ifade etti.

        Sakallıoğlu, sağanağın etkisiyle Sapanca Gölü'nün su seviyesinde 32 santimetrelik artış yaşandığını belirterek, "Geçtiğimiz yılın aynı dönem (1 Ekim) ölçülen su seviyesinin 75 santimetre üzerindeyiz. Gölümüzde su seviyesi gayet iyi. Yağışlı sonbahar ve kış sezonu beklentimizle göl seviyesinin maksimuma ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

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        GÖLÜ BESLEYEN BARAJ YÜZDE 70 DOLDU

        Gölün korunması için farklı projelerin hayata geçirildiğini anlatan Sakallıoğlu, Akçay Deresi'nden Sakarya Nehri'ne akan suyun Sarp Deresi üzerinden Sapanca Gölü'ne yönlendirilmesi gibi çalışmalar yapıldığını belirtti.

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        Sakallıoğlu, kullanılan su miktarını azaltmak ve alternatif kaynakları devreye almak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, kış aylarında farklı kaynaklardan göle su aktarımı yapıldığını söyledi.

        Yağışlarla birlikte gölden alınan su miktarının da azaldığını belirten Sakallıoğlu, önümüzdeki günlerde su seviyesinin yükselmeye devam etmesini ve gölün doğal ekolojik sisteminde maksimum kota ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

        Sakallıoğlu, şebekelerdeki su kayıplarını önlemek ve gölden alınan suyu azaltmak için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

        GEÇEN YILA GÖRE 75 SANTİMETRE ARTTI

        Anadolu Ajansının Aralık 2025'te hazırladığı "Sapanca Gölü Alarm Veriyor" başlıklı dosya haberlerde görüntülenen göl havzasında, su çekilmesi nedeniyle ortaya çıkan alanların sağanakların ardından kısmen dolduğu görüldü.

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        Sapanca Gölü'nün 1 Ekim'de ölçülen su seviyeleri şöyle:

        • 2026: 29,87 metre 2025: 29,12 metre 2024: 30,53 metre 2023: 31,69 metre 2022: 31,40 metre 2021: 31,66 metre 2020: 31,04 metre 2019: 31,70 metre 2018: 31,36 metre 2017: 31,57 metre 2016: 31,67 metre
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        #su seviyesi
        #Sapanca Gölü
        #yükseliş
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