Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı: İddaa veya bahis oynamadım, birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam Trabzon'da "7258 sayılı Kanuna muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, bu sabah uçakla İstanbul'a gönderilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MHK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel dün akşam gözaltına alındı.

Trabzon'da Trabzonspor-Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçında görev alan Yasin Kol, maç sonrası evinde gözaltına alındı.

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"İDDAA VEYA BAHİS OYNAMADIM"

Kol'un evinde arama yapılırken, geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir iddaa veya bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği öğrenildi.

Hakemler Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel'in soruşturma ile ilgili olarak uçakla İstanbul'a gönderileceği belirtildi.