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        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava

        Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Denizolgun'un özel doktoru, 3 Adli Tıp Kurumu görevlisi ve 4 şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi hakkında iddianame düzenlenirken, şüphelilere resmi belgede sahtecilik ve delilleri yok etme suçlamaları yöneltildi

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        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne 3 dava

        Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada özel doktoru, 3 Adli Tıp Kurumu görevlisi ve 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

        Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Denizolgun'un özel doktoru, 3 Adli Tıp Kurumu görevlisi ve 4 şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheli ölüm iddiası kapsamında tutuklu sanıklar hakkında 3 ayrı kamu davası açıldı.

        Davada, 2016 yılında beyin kanaması değerlendirmesiyle ölümü doğal ölüm olarak kayda geçiren kişiler, Denizolgun'un doktoru ve 2 şüpheli yer aldı.

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        Şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik ve delilleri yok etme suçlamaları yöneltildi. Özel doktoru hakkında ayrıca yalan tanıklık soruşturması yürütüldü. Doktorun, olay günü 155'i kendisinin aramadığını ve olay yerinde bulunmadığını söylediği, ancak bu beyanların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı belirtildi.

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