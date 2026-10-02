İKİNCİ ÜNİVERSİTE HEYECANI

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu Özge Borak, geçtiğimiz yıllarda YKS'ye girerek ikinci üniversitesini kazanmıştı. Psikoloji Bölümü'nü kazanan ve şu an ikinci sınıfta olduğunu söyleyen Borak, öğrencilik hayatından büyük keyif aldığını söyledi. "Çok güzel gidiyor. Yani bu mecburen öğrenci olduğum yıllardan çok daha farklı bir şey. Çünkü yapmasan 'Neden yapmadın?' denmeyecek bir yaştayım aslında. Ve doğal olarak arzu ettiğim için, öyle olması gerektiğinden değil de arzu ettiğim için başka bir zevkle gidiyorum açıkçası" diyen Borak, sınıf arkadaşlarının kendisini ilk gördüklerinde şaşırdığını da anlattı.