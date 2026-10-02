Sarıkaya, Paris'te model Hailey Bieber ile aynı organizasyonda yer alması ve görüntülerinin sosyal medyada kıyaslanmasının hatırlatılması ve kendisine yöneltilen güzelliğiyle ilgili övgülere "Sağ olun. Bir şey söylemeyeyim, çok teşekkür ederim" sözleriyle karşılık verdi.