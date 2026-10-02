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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya: Şehrin ritmi çok güzeldi

        Serenay Sarıkaya: Şehrin ritmi çok güzeldi

        Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkarak adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen oyuncu, "Şehrin ritmi çok çok güzeldi, neşeliydi. Güzel bir haftaydı" diyerek samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 08:21 Güncelleme:
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        Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu bir markanın elçisi olarak Paris Moda Haftası kapsamında podyumda boy göstermişti. 34 yaşındaki oyuncu, kendinden emin hali ve enerjisiyle dikkat çekmişti.

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        Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı küresel güzellik elçileriyle aynı podyumu paylaşan Serenay Sarıkaya, yurda geri döndü.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Paris'te geçirdiği haftayı değerlendiren ünlü oyuncu, Moda Haftası'nın kendisi için oldukça keyifli geçtiğini söyledi.

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        Sarıkaya, "Şehrin ritmi çok güzeldi, neşeliydi. Güzel bir haftaydı. Şimdi artık işimin başına dönüyorum. Film başlayacak, onun hazırlıkları var" dedi.

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        Sarıkaya, Paris'te model Hailey Bieber ile aynı organizasyonda yer alması ve görüntülerinin sosyal medyada kıyaslanmasının hatırlatılması ve kendisine yöneltilen güzelliğiyle ilgili övgülere "Sağ olun. Bir şey söylemeyeyim, çok teşekkür ederim" sözleriyle karşılık verdi.

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        Oyuncu, Moda Haftası boyunca tercih ettiği kıyafetlerin yüksek fiyatlarıyla ilgili çıkan "1 milyon liralık kıyafet" iddialarının sorulması üzerine "Markaların, katılan davetliler için seçtiği kıyafetler. Doğrusunu, yanlışını bilmem ama..." diyerek güldü.

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        Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Serenay Sarıkaya'ya sevgilisi Mert Demir ile görüşüp görüşmediği ve Paris'teki yürüyüşünün ardından kendisini tebrik edip etmediği soruldu. Oyuncu, "Niye görüşmeyeyim?" yanıtını verdi.

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        Demir, daha önce Serenay Sarıkaya'yı her sabah kahve ve çiçekle uyandırdığını söylemişti. Bunun üzerine sevgilisinin Paris'te de rutini bozup bozmadığı sorulunca "Uzun zamandır sizinle görüşmüyorduk, o yüzden soruların yeri değişmiş. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmakla yetindi.

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        Mert Demir ile ilişkisinin evliliğe gidip gitmeyeceği yönündeki soruları ise yanıtsız bırakan Sarıkaya, "Kendinize çok iyi bakın, sağ olun" diyerek havalimanından ayrıldı.

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