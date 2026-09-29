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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı

        Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı

        Paris Moda Haftası'na giden oyuncu Serenay Sarıkaya, Eyfel Kulesi önünde düzenlenen görkemli defilede yürüdü. Sarıkaya, kendinden emin hali ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 08:29 Güncelleme:
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        Güzellik ve moda dünyasının önde gelen temsilcileri, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Le Défilé etkinliklerinde bir araya geldi.

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        Paris'in simge noktalarından Eyfel Kulesi'nin hemen önündeki Place Joffre'da gerçekleştirilen dev organizasyonda oyuncu Serenay Sarıkaya da yer aldı.

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        Yüzü olduğu bir markanın elçisi olarak podyumda boy gösteren Sarıkaya, rahat tavrı, kendinden emin hali ve enerjisiyle dikkat çekti.

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        Bu yıl 'Express Your Worth' (Değerini Ortaya Koy) temasıyla hayata geçirilen Le Defile; kadınların güçlenmesini, kız kardeşliği, kapsayıcılığı ve modanın birleştirici gücünü odağına aldı.

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        Serenay Sarıkaya, aralarında; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı küresel güzellik elçileriyle aynı podyumu paylaştı.

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        Defile sonrasında Sarıkaya, Kendall Jenner ve Andie MacDowell'ın aynı karede yer aldığı anlarda objektiflere yansıdı.

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        #serenay sarıkaya
        #Paris Moda Haftası
        #podyum
        #defile
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