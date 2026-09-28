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        Haberler Magazin Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, Prag'a taşınıyor

        Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, Prag'a taşınıyor

        Berkin Gökbudak, eşi Aslı Enver ve kızları Elay ile birlikte Çekya'nın başkenti Prag'a taşınacaklarını açıkladı. Gökbudak, iş nedeniyle aldıkları taşınma kararını sosyal medya hesabından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 20:07 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, mutlu evliliklerini bir yıl sonra kızları Elay’ı kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

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        Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, bu kez taşınma kararıyla gündeme geldi.

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        Gökbudak, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla iş dolayısıyla ailesiyle birlikte Çekya’nın başkenti Prag’a yerleşeceklerini duyurdu.

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        "BİR GÜN BURASI EVİMİZ OLABİLİR"

        Taşınma sürecine ilişkin düşüncelerini paylaşan Gökbudak, şu ifadeleri kullandı: Üç yıl önce eşimle Prag'ı ziyaret ederken, o an için neredeyse imkansız gibi gelen bir cümle kurmuştum; "Bir gün burası evimiz olabilir." O sırada bu sözlerin arkasında bir plan ya da ufukta görünen bir fırsat yoktu. Sadece buranın özel bir yer olduğuna dair içten gelen bir his vardı.

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        "BUGÜN O DÜŞÜNCE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

        Önümüzdeki haftalarda Prag'a tamamen yerleşmeye hazırlanacaklarını belirten iş insanı, "Bugün o düşünce gerçeğe dönüştü. Önümüzdeki haftalarda Prag'a tamamen yerleşmeye hazırlanırken taahhüdüm çok net..." ifadelerini kullandı.

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        #aslı enver
        #Berkin Gökbudak
        #Prag
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