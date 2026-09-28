Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, Prag'a taşınıyor

"BİR GÜN BURASI EVİMİZ OLABİLİR"

Taşınma sürecine ilişkin düşüncelerini paylaşan Gökbudak, şu ifadeleri kullandı: Üç yıl önce eşimle Prag'ı ziyaret ederken, o an için neredeyse imkansız gibi gelen bir cümle kurmuştum; "Bir gün burası evimiz olabilir." O sırada bu sözlerin arkasında bir plan ya da ufukta görünen bir fırsat yoktu. Sadece buranın özel bir yer olduğuna dair içten gelen bir his vardı.