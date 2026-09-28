Taylor Swift 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nde tarih yazdı

"Ama size şunu söylemeliyim ki, klipleri yazmayı ve yönetmeyi bu kadar çok sevmemin asıl sebebi siz hayranlarımsınız, bunu çok eğlenceli hale getiriyorsunuz. Yaptığımız şeye gerçekten önem verdiğiniz için bu işi çok ödüllendirici kılıyorsunuz" diyen Swift, "Bu yüzden, parçası olduğum müzik videolarında çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalıştığım her insandan bir şeyler öğrendim" ifadesini kullandı.