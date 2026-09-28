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        Haberler Dünyadan Taylor Swift 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nde tarih yazdı

        Taylor Swift 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nde tarih yazdı

        Toplam ödül sayısında Beyonce'yi geride bırakarak MTV Video Müzik Ödülleri'nin gelmiş geçmiş en çok ödül kazanan sanatçısı olan Taylor Swift, törende ilk kez verilen bir ödüle de layık görülerek müzik tarihine geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Taylor Swift, dün gece düzenlenen 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nde tarih yazdı.

        Dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törende ilk kez verilen MTV VMA Sanatçı-Yönetmen Onur Ödülü'ne layık görüldü.

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        36 yaşındaki Swift, kamera arkasındaki çalışmaları, müzik kliplerine ve görsel hikaye anlatımına yaptığı katkılar nedeniyle verilen, türünün ilk örneği olan bu ödülü kabul etmek üzere sahneye çıktı.

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        Swift, ödülü, yakın arkadaşı olan oyuncu Dakota Johnson'ın elinden aldı.

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        "18 KLİBİMİ KENDİM YAZIP YÖNETTİM"

        Swift, ödül konuşmasında, "Öncelikle, bu platformu müzik videolarına bu kadar uzun zamandır sağladığı için MTV'ye teşekkür etmek istiyorum. 20 yıl önce müzik videoları yapmaya ve müzik videolarının bir parçası olmaya başladım, o zamandan beri yaklaşık 60 klibin yapımında yer aldım. Bunların 18'ini ben yazdım ve yönettim. Klip senaryosu yazmayı ve yönetmeyi gerçekten çok seviyorum" dedi.

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        "Ama size şunu söylemeliyim ki, klipleri yazmayı ve yönetmeyi bu kadar çok sevmemin asıl sebebi siz hayranlarımsınız, bunu çok eğlenceli hale getiriyorsunuz. Yaptığımız şeye gerçekten önem verdiğiniz için bu işi çok ödüllendirici kılıyorsunuz" diyen Swift, "Bu yüzden, parçası olduğum müzik videolarında çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalıştığım her insandan bir şeyler öğrendim" ifadesini kullandı.

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        Şarkıcı ve söz yazarı Swift, konuşmasını Dakota Johnson ve Colin Farrell'ın rol aldığı yeni şarkısı 'Patient Zero'nun klibini yayınlayarak sonlandırdı.

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        Swift, gecenin en önemli ödülü olan 'Yılın Klibi' ödülünü de 'The Life of a Showgirl' albümündeki 'The Fate of Ophelia' ile kazandı. Şarkıcı, bu ödülü, gecenin sunuculuğunu üstlenen rapçi Snoop Dogg’un elinden aldı.

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        BEYONCE'Yİ GERİDE BIRAKTI, REKOR KIRDI

        Swift, ödülünü ağustos ayında 80 yaşında hayatını kaybeden country müziğin efsane isimlerinden Dolly Parton'a adadı. Swift, “Dolly Parton ile bir süre aynı gezegeni paylaşabildiğimiz için hepimiz çok şanslıydık” dedi.

        Swift, toplam ödül sayısında Beyonce'yi geride bırakarak MTV Ödülleri tarihinin en çok ödül kazanan sanatçısı oldu. Dün geceki törenden önce Swift ve Beyonce, 30'ar ödülle MTV Ödülleri tarihinin zirvesini paylaşıyordu.

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        Swift, iki renkli Tamara Ralph tasarımı elbisesiyle MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin en şık isimlerinden biri olarak kayda geçti. Sanatçının ince belini vurgulamak için file detaylı siyah, kolsuz bir üst ve kalçalarından aşağı doğru sarkan, ışıltılı gümüş bir etekten oluşan elbisesi, büyük beğeni topladı.

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        Pop yıldızı, taşlarla süslü çok yüksek topuklu ayakkabılarıyla 1.78 metrelik boyuna birkaç santim daha ekledi.

        Yaklaşık üç yıllık birlikteliğin ardından temmuz ayında evlendiği Travis Kelce'nin, evlenme teklif ederken hediye ettiği 550 bin dolarlık yüzüğü de Swift'in parmağındaydı.

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        Gecenin bir diğer öne çıkan ismi Madonna oldu. Töreni Sabrina Carpenter ile birlikte seslendirdiği 2026 tarihli 'Bring Your Love' ile açan Madonna, daha sonra Carpenter ile 'En İyi İşbirliği' ödülünü kazandı.

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        13 adaylıkla bu yılın zirvesinde olan Madonna, ayrıca 'Yılın Sanatçısı' ve 'En İyi Dans' ödüllerinin de sahibi oldu. Açılış performansında Charli xcx de sahneye çıkarak Madonna ile 'Danceteria'nın yeniden düzenlenen versiyonunu seslendirdi.

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        Her yıl verilen Michael Jackson Video Vanguard Ödülü, bu yıl Nirvana grubuna takdim edildi.

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        #Taylor Swift
        #MTV Video Müzik Ödülleri
        #kırmızı halı
        #Madonna
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