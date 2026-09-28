Melike Şahin: Bekliyorum
İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan şarkıcı Melike Şahin, karnı burnunda pozlarını yayımladı
Giriş: 28 Eylül 2026 - 08:41 Güncelleme:
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2023 yılında Sedat Arpalık ile hayatını birleştiren Melike Şahin, nisan ayında hamile olduğunu açıklamıştı.
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İlk çocuklarını bekleyen Şahin ile Arpalık'ın erkek bebeği olacak.
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Oğluna kavuşmak için gün sayan Melike Şahin, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını yayımladı.
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"BEKLİYORUM"
İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan 37 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında "Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum..." ifadelerini kullandı.
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"BU GÜZELLİĞİ OĞLUMA BORÇLUYUM" DEMİŞTİ
Melike Şahin, ağustos ayında verdiği bir konserinde "Anne olmadan önceki son iki konserim. Bu sürecin en güzel yanı ise yüzüme vuran güzellik. Bu güzelliği de oğluma borçluyum" sözleriyle heyecanını dile getirmişti.
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