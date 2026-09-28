Melike Şahin: Bekliyorum

"BU GÜZELLİĞİ OĞLUMA BORÇLUYUM" DEMİŞTİ

Melike Şahin, ağustos ayında verdiği bir konserinde "Anne olmadan önceki son iki konserim. Bu sürecin en güzel yanı ise yüzüme vuran güzellik. Bu güzelliği de oğluma borçluyum" sözleriyle heyecanını dile getirmişti.