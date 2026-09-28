İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmesine göre yağışların il genelinde hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

VALİLİK: SEL VE SU TAŞKININA DİKKAT

Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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AKOM'DAN SAATLİ SAĞANAK UYARISI

AKOM'dan İstanbul için yapılan açıklamada ise akşam saatlerinden itibaren (18.00) yağışların il genelinde yayılarak etkisini artıracağı bildirildi. Soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü akşam saatlerine kadar (20.00) etkili olacağı belirtildi.

PAZAR GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ VAR

Öte yandan AKOM, 'Haftalık Hava Tahmini Raporu'nda güncellemeye giderek, İstanbul'da pazar günü de dahil olmak üzere hafta boyu sağanak beklendiğini açıkladı.