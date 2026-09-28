İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince Beyoğlu'nda geniş kapsamlı Huzur ve Asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

DRONE İLE HAVADAN TAKİP

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve çevresindeki ara sokaklar ile umuma açık eğlence yerlerinde yapılan denetimler drone ile havadan da desteklendi.

EĞLENCE MEKANLARI VE OTELLER DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 25 umuma açık eğlence yeri, 5 otel ile 2 binada bulunan toplam 10 adres denetlendi. Cadde ve sokaklarda ise genel ahlaka aykırı davranışların ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik kontroller gerçekleştirildi.

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27 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Denetimlerde 4 kişi hakkında 'Fuhşa Aracılık ve Yer Temin Etme' suçundan işlem yapılırken, genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunduğu belirlenen 27 şüpheli hakkında gerekli işlemler uygulandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 bina da denetlendi.

17 İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI

Umuma açık eğlence yerlerine yönelik denetimlerde tütün mamulü kullanımı, faaliyet konusuna aykırılık, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırılması ve işletme dışında müzik yayını yapılması gibi mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

2 EĞLENCE YERİ VE 2 OTEL KAPATILDI

Bu kapsamda toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandı. Öte yandan ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeri ile 2 otel mühürlendi.

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Uygulama kapsamında toplam bin 737 kişinin sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde 3 aranan şüpheli ve 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 12 şahıs hakkında ise idari işlem uygulandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 kişi hakkında işlem yapılırken, şüphelilerin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gece boyunca devam eden uygulamalarda gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi.