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        Haberler Dünyadan Kit Harington eşi Rose Leslie'nin ailesine ait şatoyu kurtarmak için kolları sıvadı

        Kit Harington eşi Rose Leslie'nin ailesine ait şatoyu kurtarmak için kolları sıvadı

        'Game of Thrones' setinde birbirlerine aşık olup aile kuran Kit Harington ve Rose Leslie çifti, şato mücadelesine girdi. Leslie'nin ailesine ait İskoç şatosu için, Harington kurtarma çalışması yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 13:04 Güncelleme:
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        Ailenin şatosunu kurtaracak

        Oyuncu Kit Harington, 'Game of Thrones'ta Demir Taht için savaştı; şimdi ise önünde başka bir savaş var: Karısının ailesinin şatosunu kurtarmak.

        İngiliz oyuncu, İskoç eşi Rose Leslie'nin atalarından kalma evinin sahibi olan şirketin mali sıkıntıya düşmesinin ardından, cesurca bir şekilde devreye girerek kredi sağladı.

        'Game of Thrones' setinde tanışan çift, Haziran 2018'de İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Wardhill Kalesi'nde görkemli ve yıldızlarla dolu düğünlerini gerçekleştirmişti. 801 dönümlük geniş arazi, 500 yılı aşkın süredir Rose Leslie'nin ailesinin mülkiyetindeydi; bugün düğün ve lüks tatil mekanı olarak hizmet veriyor.

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        EŞİNİN AİLESİNE PARA VERDİ

        Ancak bu yıl masal şatosu mali sıkıntılarla boğuşuyor ve malikanenin sahibi olan şirket tasfiye sürecine girdi.

        İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da faaliyet gösteren tüm şirketlerin kayıt altına alındığı ve denetlendiği resmi devlet kurumu olan Companies House'da yayımlanan belgelere göre Harington, işletmenin alacaklılarına ödeme yapmasına ve tasfiye sürecinde bir askıya alma talep etmesine yardımcı olmak amacıyla fon sağladı.

        Harington'ın müdahalesi, ailenin mülkü ellerinde tutma mücadelesinde onlara bir nefes alma alanı sağladı.

        Harington'ın kız kardeşi Sarah, çiftin Wardhill'deki düğünlerini organize etmeye yardımcı olmuştu ve o dönemde şu itirafı yapmıştı: Bakımı çok pahalı bir mülk.

        AİLE DAHA ÖNCE DE ŞATO KAYBETMİŞTİ

        2018'de Rose Leslie'nin babası Sebastian, ipotek ödemelerinde gecikme yaşadıktan sonra Aberdeenshire'da bulunan bir diğer aile şatosu Lickleyhead'in mülkiyet hakkını kaybetmişti. 16. yüzyıldan kalma, sekiz yatak odalı bu görkemli ev, 1,15 milyon sterlinden başlayan fiyatla tekrar satışa sunulmuştu.

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        #ŞATO
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