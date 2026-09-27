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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran kadın cinayeti! Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!

        Kan donduran kadın cinayeti! Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!

        Kadın cinayetlerine bir vahşet daha eklendi. Kocaeli'de eski eşi tarafından sokakta kovalanarak silahla vurulan Fatma Çiğil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 09:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşi tarafından sokakta kovalanarak silahla vurulan Fatma Çiğil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre korkunç olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Fatma Çiğil, eski eşi İ.Ç. tarafından sokakta kovalandı. İ.Ç., peşinden koştuğu Çiğil'e silahla ateş açtı.

        Kurşunların isabet ettiği kadın ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çiğil, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Çiğil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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        Polis ekipleri kaçan şüpheli İ.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor

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