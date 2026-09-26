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        CIES Football verilerine göre Süper Lig'in en değerli 10 ismi belli oldu!

        Dünyanın önemli araştırma kuruluşlarından CIES Football Observatory, Süper Lig'de yer alan en değerli 10 futbolcuyu açıkladı. Yapılan araştırmaya göre Victor Osimhen ilk sırayı yaz transfer döneminin ardından kaybederken, Mason Greenwood ve Orkun Kökçü de listede yer aldı.

        Giriş: 26 Eylül 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Süper Lig kulüpleri, yaz transfer döneminde yaptıkları transferlerle güçlerine adeta güç kattılar. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaliteli kadrolarına önemli isimleri dahil etti.

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        Futbolda istatistiksel analizi, oyuncu piyasa değerleri ve transfer piyasası üzerine araştırmalar yapan araştırma kuruluşu CIES Football Observatory (Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi Futbol Gözlemevi), Süper Lig'deki güncel en değerli 10 futbolcuyu belirledi.

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        Yaz transfer dönemi öncesi listenin başında bulunan Victor Osimhen, yapılan güncelleme ile en değerli futbolcu ünvanını kaybetti.

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        İŞTE Süper Lig'de CIES Football Observatory'e göre muhtemel alıcı için öngörülen en yüksek transfer değerleri:

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        10) Leandro Trossard - Beşiktaş: 28.7 milyon euro

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        9) Barış Alper Yılmaz - Galatasaray: 29 milyon euro

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        8) Matteo Guendouzi - Fenerbahçe: 29.7 milyon euro

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        7) Deniz Gül - Galatasaray: 30 milyon euro

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        6) Ernest Poku - Beşiktaş: 32.6 milyon euro

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        5) Rafael Leao - Galatasaray: 33.4 milyon euro

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        4) Orkun Kökçü - Beşiktaş: 34.1 milyon euro

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        3) Aleksey Batrakov - Galatasaray: 42.9 milyon euro

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        2) Victor Osimhen - Galatasaray: 50.6 milyon euro

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        1) Mason Greenwood - Fenerbahçe: 61 milyon euro

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        #orkun kökçü
        #Victor Osimhen
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