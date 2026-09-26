haftanın kitapları

İZMİR/SMYRNA: 19. YÜZYILDA BİRLİKTE YAŞAMAK

(Feryal Tansuğ)

19. yüzyıl İzmir’i uzun yıllar boyunca Türk ve Yunan ulusal tarihyazımlarının şekillendirdiği karşıt anlatılar üzerinden okundu. Bir tarafta “Türk İzmir”, diğer tarafta “Gâvur İzmir”; bir tarafta Türkler, diğer tarafta Rumlar… Oysa Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli liman şehirlerinden biri olan İzmir’in gündelik hayatı, bu keskin ayrımların çok ötesinde, yüzyıllar içinde oluşmuş karmaşık toplumsal ilişkiler üzerine kuruluydu. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan İzmir/Smyrna: 19. Yüzyılda Birlikte Yaşamak, Osmanlıca ve Yunanca birincil kaynaklara dayanarak Osmanlı modernleşmesinin dönüm noktalarından biri olan 1826-1864 yılları arasında çok dinli ve etnisiteli İzmir/Smyrna’nın toplumsal yapısını şehirdeki Türk-Rum ilişkileri üzerinden ortaya koyuyor. Rum İsyanı’nın şehir üzerindeki etkisini, Tanzimat reformlarının uygulanışını, merkezî yöne tim ile yerel yönetim arasındaki ilişkileri ve Rumlar ile Türkler arasındaki sos yal ve ekonomik etkileşimi incelerken, yerleşik kabulleri de sorguluyor. İzmir’i ortak ekonomik çıkarlar, gündelik ilişkiler ve yerel aidiyet duygusu etrafında şekillenen çoğulcu bir Osmanlı şehir toplumu olarak yorumluyor. Kozmopolitlik kavramını yeniden düşünmeye davet eden kitap, Osmanlı şehir tarihini, çokkültürlülük ve birlikte yaşama deneyimini anlamak için yeni bir kavramsal çerçeve öneriyor.