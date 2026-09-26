Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz...
LATİN AMERİKA PATLAMASI: 'BOOM' MEKTUPLARI
García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes ve Mario Vargas Llosa arasındaki mektuplaşmaları içeren Latin Amerika Patlaması: “Boom” Mektupları Can Yayınları etiketiyle raflarda... Kitap, 20. yüzyıl dünya edebiyatının seyrini değiştiren Latin Amerika Boom hareketinin merkezindeki isimleri bir araya getiriyor. Márquez, Cortázar, Fuentes ve Llosa arasında yıllar boyunca gidip gelen bu mektuplar bir kuşağın edebiyat serüveninin yanı sıra dostluklarının, fikir alışverişlerinin ve çatışmalarının hikâyesini de anlatıyor. Latin Amerika edebiyatının dört usta yazarının romanları henüz taslak halindeyken yaptıkları tartışmalara, yayınevleriyle sürdürdükleri mücadelelere, siyasi çalkantıların yarattığı gerilimlere ve edebiyatın dönüştürücü gücüne tanıklık eden bu eser; bir dönemin ruhunu, coşkusunu ve hayal kırıklıklarını satır aralarında yeniden canlandırıyor.
GRAND ALPİNE OTELİ’NDE CİNAYET
(Lucy Foley)
Nadiren çıktığı yurt dışı tatillerinden birinde Miss Marple, İsviçre Alpleri’nin tepelerindeki göz kamaştırıcı Grand Alpine Oteli’nin zarif ve seçkin atmosferinin tadını çıkarmaktadır. Ancak otelde biri ölü bulunduğunda ve ardından bir kar fırtınası bastırdığında en ürpertici gizemlerden birini çözmek Miss Marple’a düşer. Karın, yolları kapattığı ve kimsenin otelden kaçamadığı bu ölümcül oyunda Miss Marple katili herkesten önce bulabilecek midir? Romanları tüm dünyada 10 milyondan fazla satan ödüllü yazar Lucy Foley, Agatha Christie’nin klasik Miss Marple evrenini sevenleriyle tekrar buluşturuyor. Altın Kitaplar etiketiyle dünyayla aynı anda Türkçede yayımlanan Grand Alpine Oteli’nde Cinayet’in tercümesini Anıl Ceren Altunkanat üstlendi. Çoksatan yazar Lucy Foley, romanda bu kez atmosferi değiştirip okuru İsviçre Alpleri’ndeki görkemli bir otele götürüyor.
NEANDROS DESTANI
(Gündüz Vassaf)
Hilmi Yavuz, Gündüz Vassaf'ın İletişim Yayınları'ndan çıkan şiir kitabı 'Neandros Destanı'nı şu sözlerle anlatıyor: "Sevgili Gündüz Vassaf’ın şiir kitabı, adı üstünde bir destan. Biz Neandros’u, “Tavşan Adası” diye biliyoruz; Sait Faik’in balıkçıları ise “Balıkçı Adası”... “Neandros”, doğrudan bir çağrışımla “Homeros”a taşıdı beni; “Destan” da elbette bu bağlamda İlyada ve Odysseia’ya... Küçük ve ıssız bir adanın uygarca yok edilişini niçin destanlaştırıyor Gündüz? Çünkü koskoca bir yerkürenin, hırsına yenilmiş acımasızlar tarafından vandalca yok edilişini, o bir zamanlar, tavşanların arkadaşı Robenson’un dolaştığı ıssız adasında tümüyle görüyoruz da ondan! Gündüz, Ahmet Muhip Dıranas’ın o ağır ağıdına verdiği adla “Yağma”yı ve “doğa dersi”nden sınıfta kalanları anlatıyor Neandros Destanı’nda."
YAZAR, DENİZCİ, ASKER, CASUS
(Nicholas Reynolds)
“Ernest Hemingway neden Sovyet istihbaratıyla ilişki kurdu? Bu gizli hayat onun siyasi düşüncelerini ve yaşamını nasıl etkiledi?" Hemingway’i tanıdığınızı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz! Usta yazar Ernest Hemingway’in hayatında uzun süre gölgede kalmış bir hikâye vardı: Gizli servisler, istihbarat operasyonları, Sovyet ajanları ve tehlikeli siyasi yakınlıklar… CIA tarihçisi Nicholas Reynolds, istihbarat belgelerinden FBI ve Dışişleri Bakanlığı dosyalarına, özel yazışmalardan Sovyet arşivlerine uzanan kapsamlı araştırmasıyla Hemingway’ın bilinmeyen yönünü ortaya koyuyor. Hemingway bir yandan çağının büyük savaşlarına tanıklık ederken bir yandan da istihbarat dünyasının içine giderek daha fazla çekiliyor. Kendi casusluk ağını kuruyor, Alman denizaltılarının peşine düşüyor ve Paris’in kurtuluşuna katılıyor. Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan Yazar, Denizci, Asker, Casus; okuyucuyu macera dolu, gizemli ve heyecan verici bir yolculuğa sürüklerken Hemingway’in hayatını da bıçağın öteki yüzüyle anlatıyor.
BENİ BİR TEMİZ DÖVSELER
(Başar Başarır)
Başar Başarır yeni romanı Beni Bir Temiz Dövseler ile okura hem iyi vakit geçirmeyi hem de hayata dair çok şey öğrenmeyi vaat ediyor. Romada pişmanlıkların, kaçırılmış fırsatların, aile bağlarının ve eskimiş evliliklerin hikâyesine odaklanan Başarır; mizahla hüznü, fantastikle gündelik hayatı ustalıkla bir araya getirirken, okuru İstanbul’un ve Roma’nın el değmemiş katmanlarında gezdiriyor. Beni Bir Temiz Dövseler'in satırları arasında nefes kesen bir yolculuğa çıkacak, Nâzım Hikmet, Suavi Sonar, Sadun Boro ve daha nice tanıdık simayla karşılaşacak, bazen hüzünlenecek ama çok şey öğrenirken aynı zamanda çok eğleneceksiniz... Mizahı, fantastiği ve tarih merakını, eskimiş bir evliliğin ve acılaşmış bir ilişkinin hazin hikâyesiyle bir araya getiren roman, Can Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.
GARABET
(Nathan Ballingrud)
1931, New Galveston, Mars: On dört yaşındaki Anabelle Crisp, annesinin sesini çalan ve babasını perişan eden çeteyi bulup intikam almak üzere, Garabet’in çorak toprakları boyunca tekinsiz bir yolculuğa çıkar. Annesi kendi hasta annesine bakmak için Dünya’ya döndüğünden ve “Sessizlik” çöküp Dünya ile Mars arasındaki tüm iletişim ve sevkiyatları kestiğinden beri Anabelle’in hayatı huzursuz bir durgunluğa gömülmüştür. Toprak Ana Lokantası’nı işleten, pek konuşmayan babası ve Watson adlı Mutfak Makinesi dışında kimsesi yoktur. Silas Mundt ve çetesinin saldırdığı gece, her şeyi değiştirecektir... Bram Stoker ödüllü yazar Nathan Ballingrud, Ray Bradbury’nin Mars Yıllıkları’nda resmedilen Amerikan düşleriyle Charles Portis’in True Grit’inin çetin Vahşi Batı atmosferini nefes kesici bir serüvende buluşturuyor. Magus Kitap'tan çıkan Garabet, öyküleri daha önce Wounds adlı sinema filmine ve Monsterland adlı televizyon dizisine uyarlanan yazarın ilk romanı.
KENDİ CİNAYETİNİ NASIL ÇÖZERSİN?
(Kristen Perrin)
Çok satan polisiye yazarı Kristen Perrin’in kehanet, aile sırları ve cinayet gizemini bir araya getiren sürükleyici romanı Kendi Cinayetini Nasıl Çözersin?, bu hafta The Kitap Yayınları, etiketiyle okurlarla buluşuyor. Castle Knoll serisinin ilk kitabı olan roman, yıllar önce kendi ölümünün kehanetini öğrenen Frances Adams’ın altmış yıl boyunca katilinin peşine düşmesini ve ölümünün ardından başlayan soruşturmayı konu alıyor. New York Times ve USA Today çok satanlar listelerine giren, 2025 ALA Alex Ödülü’ne layık görülen Kendi Cinayetini Nasıl Çözersin?, okuru 1965’te başlayan ve günümüze uzanan bir cinayet gizeminin içine çekiyor.
MADDE, UZAY VE HAREKET
(Richard Sorabji)
VakıfBank Kültür Yayınları, Richard Sorabji’nin “Madde, Uzay ve Hareket” adlı eserini okurlarla buluşturuyor. Sorabji, “Madde, Uzay ve Hareket” adlı kitabında doğa felsefesi ve metafiziğin birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili üç temel kavramı olan madde, uzay ve hareketin tarihini ele alıyor. “Madde”, “Uzay” ve “Hareket” başlıklı üç kısımdan oluşan kitap, antik dönemdeki tartışmaların yanı sıra, 5. yüzyıldan 6. yüzyılın sonlarına kadar uzanan süreçte bu kavramların geçirdiği dönüşümü ve sonraki düşünce gelenekleri üzerindeki etkilerini inceliyor. Kitap, söz konusu kavramlara ilişkin antik tartışmaları yalnızca tarihsel bir araştırmanın konusu olarak ele almakla kalmıyor; aynı zamanda bu tartışmaların çağdaş fizik ve metafizik alanlarında hâlâ canlılığını koruyan sorularla ilişkisini de ortaya koyuyor. Bu yönüyle kitap, Antik Çağ’dan günümüze uzanan düşünce serüveninde madde, uzay ve hareket kavramlarının nasıl şekillendiğini ve yeniden yorumlandığını gözler önüne seriyor.
SOSYABEYİN
(Talip Yiğit)
İnsanı gerçekten var kılan nedir? Bir hücrenin karmaşıklığından toplumsal yapıların derinliğine, biyolojik donanımdan zihinsel sıçramalara uzanan bu uzun serüvende insan; yalnızca nöronların, genlerin ya da toplumsal zorunlulukların bir toplamı mıdır? Talip Yiğit, Timaş Yayınları'ndan çıkan Sosyobeyin’de ezber bozan bir yolculuğa davet ediyor okuru... Biyolojik bir organizma, bilişsel bir özne ve toplumsal bir aktör olarak insanın var olma şartının; kendi içine kapanık bir zihinde değil, dışsal etkileşimde ve doğanın kadim ilkesi olan “uyumlu farklılık”ta yattığını savunuyor. Biyoloji, nörobilim, toplum bilimi ve felsefenin kesişim noktasında duran bu eser; insan beyninin modern dünyanın “deneyim yıkımı” karşısındaki çıkış yollarını arıyor. Sosyobeyin, hazır cevaplar sunmaktan ziyade sizi kadim ve yakıcı sorularla yüzleştiriyor.
ROMANTİK DÜŞÜNCENİN İZİNDE-FRIEDRICH SCHLEGEL'İN WITZ KAVRAMI
(İbrahim Günaydın)
Romantik düşünce, modern felsefenin sınırlarını yeniden belirleyen köklü bir zihinsel dönüşümü temsil eder. Bu dönüşümün en özgün isimlerinden biri olan Friedrich Schlegel felsefe ve şiiri birbirinden ayrılmaz düşünsel etkinlikler olarak kavrarken, Witz kavramını da poetik-felsefi düşüncesinin dinamik ilkesi hâline getirir. Ona göre Witz, farklı olanı beklenmedik ilişkiler içinde buluşturan; parçadan bütüne, bütünden parçaya uzanan ve düşünceyi sürekli üretime açan yaratıcı bir güçtür. Nobel Bilimsel Eserler'den çıkan bu çalışma, Schlegel'in poetik felsefesi üzerinden, Witz kavramının etimolojik soykütüğüne inerek estetik, felsefi ve eleştirel boyutlarını özellikle fragmanlar özelinde metin merkezli bir yaklaşımla inceliyor. Böylece Witz'in Romantik düşüncenin kurucu ilkelerinden biri olarak modern düşünce üzerindeki kalıcı etkisini görünür kılmayı amaçlıyor.
ÖZGÜRLÜK: ANILAR 1954-2011
Almanya’yı on altı yıl yöneten Angela Merkel’in Beate Baumann ile kaleme aldığı Özgürlük: Anılar 1954–2021, yakın tarihin en kritik siyasi gelişmelerini kararların alındığı noktadan aktarıyor. Avro krizinden göç politikalarına, Avrupa Birliği’nin geleceğinden NATO’ya, Ukrayna’dan Rusya ile ilişkilere uzanan eser; kriz yönetimi, siyasi liderlik ve diplomasi alanlarında birinci elden tanıklıklar sunuyor. Türkiye’nin Avrupa’nın göç politikasındaki rolüne de geniş yer ayıran kitap, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Angela Merkel’in Doğu Almanya’da geçen çocukluk yıllarından Berlin Duvarı’nın yıkılışına, bilim insanlığından Almanya’nın ilk kadın şansölyesi oluşuna uzanan yaşamını anlatan Özgürlük: Anılar 1954–2021, Kadim Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor.
İZMİR/SMYRNA: 19. YÜZYILDA BİRLİKTE YAŞAMAK
(Feryal Tansuğ)
19. yüzyıl İzmir’i uzun yıllar boyunca Türk ve Yunan ulusal tarihyazımlarının şekillendirdiği karşıt anlatılar üzerinden okundu. Bir tarafta “Türk İzmir”, diğer tarafta “Gâvur İzmir”; bir tarafta Türkler, diğer tarafta Rumlar… Oysa Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli liman şehirlerinden biri olan İzmir’in gündelik hayatı, bu keskin ayrımların çok ötesinde, yüzyıllar içinde oluşmuş karmaşık toplumsal ilişkiler üzerine kuruluydu. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan İzmir/Smyrna: 19. Yüzyılda Birlikte Yaşamak, Osmanlıca ve Yunanca birincil kaynaklara dayanarak Osmanlı modernleşmesinin dönüm noktalarından biri olan 1826-1864 yılları arasında çok dinli ve etnisiteli İzmir/Smyrna’nın toplumsal yapısını şehirdeki Türk-Rum ilişkileri üzerinden ortaya koyuyor. Rum İsyanı’nın şehir üzerindeki etkisini, Tanzimat reformlarının uygulanışını, merkezî yöne tim ile yerel yönetim arasındaki ilişkileri ve Rumlar ile Türkler arasındaki sos yal ve ekonomik etkileşimi incelerken, yerleşik kabulleri de sorguluyor. İzmir’i ortak ekonomik çıkarlar, gündelik ilişkiler ve yerel aidiyet duygusu etrafında şekillenen çoğulcu bir Osmanlı şehir toplumu olarak yorumluyor. Kozmopolitlik kavramını yeniden düşünmeye davet eden kitap, Osmanlı şehir tarihini, çokkültürlülük ve birlikte yaşama deneyimini anlamak için yeni bir kavramsal çerçeve öneriyor.
KÜÇÜK SUFİ
(İkbal Albayrak)
İnsan yaşadığı dünyanın dışına çıkabilir mi? Bunu başarmak için neleri göze almak gerekir? İçimizdeki özgürlük ve arınma tutkusunu tatmak için nereden başlamalıyız? İkbal Bayrak, Kapı Yayınları'ndan çıkan kitapta şiirsel diliyle insanın kadim olduğu kadar güncel hallerinin peşine düşüyor. Küçük Prens'i hatırlatan kahramanı Küçük Sufi ile kol kola giriyor. İnsan sesinin bile kirletemeyeceği diyara varmak istiyor. Ve denize açılıyor. Hikâyenin her bölümü iç içe ve nefes nefese okuru sarmalıyor. Uğradığı her bir adada insanı zincirleyen bağlardan koparıyor. Bu yolculukta aşk da var sabır da. Şükür de var umut da. Hamlıktan erginliğe bir sonsuzluk hikâyesi...