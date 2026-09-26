UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Takımımız, Kocaeli'de Fransa'yı konuk etti. Fransa zorlu mücadeleyi Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"Gerçekten ne kadar üzücü bir sonuç alsak da şunu söylemem gerekiyor; şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel en iyi maçlardan biriydi. Korakor bir mücadele oldu. Birkaç pozisyonumuz vardı, daha iyi değerlendirebilirdik. Şimdi enerjimizi toplayıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Bu maç şunu gösterdi; herkesle mücadele ederiz. Daha fazlasını hak ettik ama futbolcularımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar."

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"Maç boyunca gösterdiğimiz kariyerin üstüne eklemeliyiz. 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. Konsantrasyon da bir değer futbolda. Takım ruhunu, karakterini bu konsantrasyonla oynarsak istediğimizi alabileceğimizi gösterdik."

"ÇOK NET BİR EL GÖRÜNMÜYORDU"

"Ufak bir hatadan dolayı oldu kırmızı kart. Daha tam seyremedim. Hakemlerin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım ama çok net bir el görülmüyordu ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla da mücadele etmeliyiz."

"DAHA FAZLASINI HAK EDİYORDUK"

"Kora kor bir mücadele oldu. Çok iyi bir performans gösterdik. Bu skordan dolayı çok üzgünüm. Cesaretli oynadık ve ruhumuzu sahaya yansıttık. Daha fazlasını hak ediyorduk"

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İTALYA MAÇINA KADAR İYİ HAZIRLANMALIYIZ"

"Üçlü oynadığınızda fikir tabii ki daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü şekilde sahip olabilmek. Tek başınıza oynamıyorsunuz, sahada rakip var. Rakip de fiziksel olarak baskı uygulayabildi. Karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Rakip fiziksel ve zihinsel olarak üstün futbolculara sahibiz. Onlarla mücadele edemeyiz demek değil bu, mücadele ettik. Fiziksel ve zihinsel olarak çok enerji harcadık. Bunu hemen toparlamalıyız. Bizi bir maç daha bekliyor. O maça da çok iyi hazırlanmalıyız. Saha zemini bize çok yardımcı olmadı. Bu şekilde oynamak zorunda kaldık."

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"UFAK BİR HATADAN GOL OLDU"

"Fiziksel ve zihinsel çok harcandığı bir maç oldu. Herkes bunu gördü. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile yapmamak gerekiyor. Rakiplerimiz de belirli kalitelere sahipler, cezalandırabilirler. Ufak bir hatadan gol oldu. Çok üzücü, her şeyini veren bir milli takım vardı. Teknik açıdan, fiziksel açıdan zorladığımız anlar oldu, istediklerimiz yansıttık. Bu sonuçtan dolayı üzüntülüyüz. İnanılmaz bir maç çıkardı oyuncularım ama maalesef istediğimiz sonucu çıkaramadık."

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI

"Kocaeli seyircisine teşekkür ediyorum. Burada oynamak çok keyifli. Eksiklerimiz var. Orkun, Hakan mesela. Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Mert Müldür ve Kenan gibi önemli futbolcularımız da yoktu. Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail vardı. O maçtaki performansı, bu maçta da verdiler. Eksiklerimiz var ama burada olanlar oynamayı hak edecek seviyede. Benim şu an tek görevim onları hemen toparlamak. Çünkü bir sonraki maçta onlara ihtiyacım var. Orkun'un sakatlığı devam ediyor ama değerlendirmeye devam edeceğiz."

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İTALYA MAÇI

"Yaptığımız sporu biliyorsunuz, ben bütün enerjimi milli takımımız için vereceğim. Kazanmak için sahada olacağım. İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir."