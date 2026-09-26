Afyonkarahisar'da 4 araçlık feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı
Afyonkarahisar'da tuğla yüklü TIR ile 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Giriş: 26 Eylül 2026 - 01:41 Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Abdullah Ç. idaresindeki tuğla yüklü TIR, Afyonkarahisar-İzmir karayolunda köprü üzerinde P.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Savrularak dorsesinden ayrılan TIR, karşı şeride geçip sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobille daha çarpıştı.
8 KİŞİ YARALANDI
Devrilen TIR'ın dorsesindeki tuğlalar yola saçıldı. Kazada, TIR sürücüsü Abdullah Ç. ile P.K. ve beraberindeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre, ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdulah Ç. kurtarılamadı.
REKLAM
Kaza nedeniyle trafikte yaşanan aksama, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle giderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ