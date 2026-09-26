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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da 4 araçlık feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

        Afyonkarahisar'da 4 araçlık feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

        Afyonkarahisar'da tuğla yüklü TIR ile 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 01:41 Güncelleme:
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        Afyonkarahisar'da 4 araçlık feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı
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        Afyonkarahisar'da Abdullah Ç. idaresindeki tuğla yüklü TIR, Afyonkarahisar-İzmir karayolunda köprü üzerinde P.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Savrularak dorsesinden ayrılan TIR, karşı şeride geçip sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobille daha çarpıştı.

        8 KİŞİ YARALANDI

        Devrilen TIR'ın dorsesindeki tuğlalar yola saçıldı. Kazada, TIR sürücüsü Abdullah Ç. ile P.K. ve beraberindeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        TIR SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre, ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdulah Ç. kurtarılamadı.

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        Kaza nedeniyle trafikte yaşanan aksama, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle giderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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