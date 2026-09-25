Adalet Bakanı Gürlek: "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların birikimlerinin korunması, mali sistemin güvenliğinin sağlanması ve suçtan elde edilen kazançların izinin sürülmesi amacıyla devlet kurumlarının güçlü koordinasyon içerisinde çalıştığını bildirdi.

Bakan Gürlek X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturmasının çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.

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76 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Bakan Gürlek, bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bu kapsamda 45 şüphelinin tutuklandığını, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandığını, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemlerinin başlatıldığını bildiren Gürlek, gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

FON SAHİPLERİNİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasının engellenmesine müsaade edilmediğini belirten Gürlek, tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu ifade etti.

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Bakan Gürlek, ayrıca birinci derece yakınlarının mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

"HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

Vatandaşların müsterih olması gerektiğini belirten Gürlek, hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresinin hukukun üzerinde olmadığını ifade etti.

Gürlek, "Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini belirten Gürlek, mağdur vatandaşların hakkının sahipsiz bırakılmayacağını belirtti.