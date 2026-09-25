Milli boksör Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
Emrah Yaşar, Avrupa Boks Şampiyonası erkekler 90 kilo finalinde İspanyol Enmanuel Reyes Pla'yı yenerek altın madalya aldı.
Giriş: 25 Eylül 2026 - 21:25 Güncelleme:
Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar, altın madalya kazandı.
Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Emrah, erkekler 90 kiloda İspanyol Enmanuel Reyes Pla ile karşılaştı.
Avrupa sahnesinde ilk defa finale çıkan Emrah, rakibini 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Milli boksör, Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sıklette ilk altın madalyasını aldı.
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