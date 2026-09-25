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        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistemin Türkiye'yi etkisi altına alacağını belirterek, "Pazartesi, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak" dedi. İşte önümüzdeki hafta hava durumu...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

        YARIN HAVA DEĞİŞİYOR

        DHA'daki habere göre Çelik, mevcut yağışlı sistemin doğu bölgelerde etkisini sürdürdüğünü belirterek, “Özellikle Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda bugün ve cumartesi günü yağışlar göreceğiz. Cumartesi günü zamanla Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz.

        PAZAR GÜNÜ SAĞANAK VAR

        Cumartesi günü sadece Trakya’da yağış beklentimiz var. Pazar günü ise sistemin batı bölgelerde etkili olacağını bekliyoruz. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz.

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        PAZARTESİDEN İTİBAREN SICAKLIK DÜŞECEK

        Şu anda sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Batı bölgelerde birkaç derece mevsim normallerinin altında seyrediyor. Hafta sonunda sistem gelmeden hemen önce 1-2 derece artacak. Ancak pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak” ifadelerini kullandı.

        SU BASKINI VE DOLU UYARISI

        Çelik, yeni sistemle birlikte yağışların geniş bir alana yayılacağını söyledi. Çelik, “Yeni gelen sistemle birlikte pazar günü batı bölgelerden başlayarak pazartesi ve salı günü ülke genelinde yağışlara sebep olacak.

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        MARMARA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ ETKİLİ

        Özellikle yeni haftayla birlikte Marmara ve Karadeniz’de zaman zaman yine kuvvetli yağış ihtimali var. Bu yağışların oluşturabileceği ani su baskını, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmakta fayda var” dedi.

        3 BÜYÜK İLDE DURUM

        Ankara’da bugün ve hafta sonunun büyük bölümünde yağış beklenmediğini kaydeden Çelik, “Ankara’nın yağışı pazar günü gece saatlerine doğru, akşam saatlerinden sonra başlayacak. Pazartesi günü Ankara’da yine gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. En yüksek sıcaklıklar Ankara’da 20-22 derece civarında. Pazartesi ve salı gününden sonrasında 3-4 derecelik düşüş bekliyoruz” dedi.

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        İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLIYOR

        İstanbul’da bugün yağış beklenmediğini belirten Çelik, “Cumartesi ve pazar günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklar Ankara’daki gibi 22-23 derece bandında seyrediyor. Yağışla birlikte pazar gününden itibaren 3-4 derecelik sıcaklık düşüşünü İstanbul’da da hissedeceğiz” diye konuştu.

        İZMİR'DE PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ VAR

        İzmir’de ise cuma ve cumartesi günü yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, “İzmir’de pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Pazar gününden sonra sistem kıyı Ege’de etkisini kaybediyor. Ancak özellikle kıyı Ege dışında pazartesi ve salı günleri ülkenin büyük bölümünde yağış var” değerlendirmesinde bulundu.

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