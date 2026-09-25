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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Espressolab'da yüzde 70'lik satış için anlaşma imzalandı

        Espressolab'da yüzde 70'lik satış için anlaşma imzalandı

        Abu Dabi merkezli MAIR Group, Türk kahve zinciri Espressolab'ın sahibi Eslab şirketinin yüzde 70'ini satın almak üzere anlaşma imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 15:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi

        MAIR Group, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı açıklamada, Espressolab markasının sahibi Eslab'ın yüzde 70'ini satın almak üzere Hisse Satın Alma Anlaşması imzaladığını duyurdu.

        23 Eylül’de imzalanan hisse devir anlaşması, Eslab Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 70'ini kapsıyor. İlgili ülkelerde gerekli düzenleyici onayların alınmasının ve anlaşmadaki diğer koşulların yerine getirilmesinin ardından süreç tamamlanacak.

        ESPRESSOLAB 21 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

        2014 yılında kurulan Eslab, Türk kahve markası Espressolab'ın sahibi konumunda bulunuyor.

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        Ağırlıklı olarak franchise modeliyle faaliyet gösteren Espressolab Ağustos 2026 itibarıyla 21 ülkede 400'den fazla kahve mağazasına ulaşmıştı.

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        Açıklamada satın alma işleminin finansal büyüklüğüne ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

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