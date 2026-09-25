Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i mağlup ederek altın madalya kazandı.
Giriş: 25 Eylül 2026 - 17:18 Güncelleme:
Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş altın madalya kazandı.
Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Hatice, kadınlar 51 kilo finalinde İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'e üstünlük kurarak Avrupa şampiyonu oldu.
TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ALTINI!
Hatice Akbaş'ın Avrupa şampiyonu olmasıyla birlikte Türkiye 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda iknci altın madalyasını kazandı. Ay-yıldızlılara şampiyonadaki ilk altını +80 kiloda Havvanur Kethüda kazandırmıştı.
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