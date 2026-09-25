Beşiktaş: 94 - Valencia Basket: 96 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında evinde konuk ettiği İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.
Giriş: 25 Eylül 2026 - 23:05 Güncelleme:
Euroleague'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 96-94 yenildi.
SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Mehdi Difallah, Ioannis Foufis, Luka Kardum
BEŞİKTAŞ: Nowell 17, Omoruyi 17, Zizic 4, DeJulius 4, Jeffries, Wilbekin 12, Brown 7, Dotson 9, Morgan 15, Gabriel 6, Berk Uğurlu 3
VALENCİA BASKET: Neocartes 26, Taylor 12, Reuvers 5, Osetkowski 1, Saint-Supery 7, Brooks 10, Fernandez 10, Mirotic 13, Moore 2, Guaita, Sako 10, , Torre
1’İNCİ PERİYOT: 27-28
DEVRE: 51-54
3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-81
4'ÜNCÜ PERİYOT: 94-96
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