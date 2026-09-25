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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Beşiktaş: 94 - Valencia Basket: 96 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş: 94 - Valencia Basket: 96 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında evinde konuk ettiği İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 23:05 Güncelleme:
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        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!

        Euroleague'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 96-94 yenildi.

        SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Mehdi Difallah, Ioannis Foufis, Luka Kardum

        BEŞİKTAŞ: Nowell 17, Omoruyi 17, Zizic 4, DeJulius 4, Jeffries, Wilbekin 12, Brown 7, Dotson 9, Morgan 15, Gabriel 6, Berk Uğurlu 3

        VALENCİA BASKET: Neocartes 26, Taylor 12, Reuvers 5, Osetkowski 1, Saint-Supery 7, Brooks 10, Fernandez 10, Mirotic 13, Moore 2, Guaita, Sako 10, , Torre

        1’İNCİ PERİYOT: 27-28

        DEVRE: 51-54

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-81

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 94-96

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        #beşiktaş
        #EuroLeague
        #valencia basket
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