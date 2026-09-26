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        Haberler Gündem Manisa'daki saldırıda 7 tutuklama

        Manisa'daki saldırıda 7 tutuklama

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı olayda saldırganın annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 00:18 Güncelleme:
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        Manisa'daki saldırıda 7 tutuklama

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki saldırının ardından gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. ile annesi, babası, dedesi, arkadaşı, kuzeni ve fişekleri sattığı iddia edilen av bayisi işletmecisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlılardan 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        NE OLMUŞTU?

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül'de İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. dahil 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Öte yandan, yaralılardan 8'i taburcu edildi, 3'ünün tedavisi sürüyor.

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        #manis
        #Turgutlu
        #okul saldırısı
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