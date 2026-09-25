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        Haberler Sağlık Fatih Terim sigarayı nasıl bıraktığını anlattı

        Fatih Terim sigarayı nasıl bıraktığını anlattı

        Eski Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, YouTube programı olan "Terim deneyimi"nde sigarayı doktorun tek bir cümlesiyle nasıl bıraktığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 16:54 Güncelleme:
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        Sigarayı nasıl bıraktı?

        Eski Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, YouTube programı olan "Terim deneyimi"nde yıllarca içtiği sigarayı doktorun tek bir cümlesiyle nasıl bıraktığını açıkladı.

        Terim, "O günden sonra bir tane dahi ağzıma sürmedim. Dünyanın gerçekten en kötü şeyi. Bilseydim hiç başlamazdım" ifadelerini kullandı.

        O GÜNDEN SONRA BİR TANE BİLE SİGARA İÇMEDİ

        2008 Avrupa üçüncülüğü dönüşünde gribal bir rahatsızlık geçiren Fatih Terim, sigarayı bırakma serüvenini şöyle anlattı:

        "Bakırköy’de nöbetçi bir kadın doktora muayene olmaya gittim. Sırtımı dinlemek için gömleğimi çıkarmamı istedi. O sırada cebimden sigara, çakmak ve makas yere düştü. Ben yerde onları toplarken doktor hanım, bana ‘Hocam, bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var, bununla mı başa çıkamıyorsunuz?’ dedi. Ben daha yerden doğrulmadan elimdekilerin hepsini masaya koydum ve, ‘Peki hocam, ben de burada bırakıyorum’ dedim. Aradan 18-19 sene geçti. Bilseydim hiç başlamazdım, bir tane dahi ağzıma koymadım. Dünyanın hakikaten en kötü şeyi" dedi.

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        "BUNDAN DAHA ZARARLI BİR ŞEY YOK"

        Terim, "Artık yemeğin tadını alıyorum, kokuyu müthiş alıyorum, uyku çok önemli, uykumun ne olduğunu anlıyorum. Biz hiç yaşamamışız. Bundan daha zararlı bir şey yok. Doktor hanım doğru söyledi. O mu (Sigara) bizi esir edecek, sağlığa zararlıdır. Hemen atın gitsin" dedi.

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