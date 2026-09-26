Merih Demiral'dan kırmızı kart açıklaması

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki ilk maçta Fransa'ya 1-0 mağlup olan Milli Takımımız'ın defans oyuncusu Merih Demiral, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAKEM KIRMIZI KARTTAN EMİN DEĞİLDİ"

Demiral'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Çok üzgünüz. Maçın hakkı bu değildi. İkinci yarıya iyi başladık. Golü yedik maalesef. 10 kişi kalmamıza rağmen gol atabilirdik. Önümüzde 3 maç var şimdi. Onlardan en iyi sonucu alıp yolumuza devam ederiz umarım.

Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50 50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar. Gereken mücadeleyi gösterdik.