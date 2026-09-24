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        Haberler Magazin Macklemore, "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek

        Macklemore, "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek

        Filistin'e destek mesajları nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, tüm gelirini Filistinli kuruluşlara bağışlayacağı "Özgür Filistin Turnesi" adında yeni bir konser serisi başlatacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 22:29 Güncelleme:
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        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek

        ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek açıklamaları dolayısıyla İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından gelirleri Filistin halkını destekleyen kuruluşlara bağışlanacak "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyeceğini açıkladı.

        Macklemore, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Son haftalarda yaşananların, "son 3 yılda bazı şeylerin değiştiğini" gösterdiğini belirten Macklemore, "Filistin'in özgürleşmesi, bu çağrıyı sansürlemeye çalışan milyarderlerin gücü ve bugün sanatçılardan ne beklendiği konusunda kolektif bir uyanış" yaşandığını ifade etti.

        Macklemore - Ed Sheeran

        "Karşılaşabilecekleri sonuçlara rağmen sahnelerini Filistin halkıyla dayanışma göstermek için kullanan" sanatçılarla iletişime geçtiğini aktaran Macklemore, "Özgür Filistin Turnesi" adını verdiği bir konser serisi başlatacağını duyurdu.

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        Macklemore, konserlerden elde edilecek tüm gelirin Filistin halkını destekleyen kuruluşlara bağışlanacağını vurgulayarak, 26 Ekim'de Dublin'de, 29 Ekim'de Paris'te ve 30 Ekim'de Londra'da yapılacak etkinliklerle başlaması planlanan organizasyona ilişkin diğer ayrıntıların henüz netleştirilme aşamasında olduğunu kaydetti.

        "Soykırım yaşanırken apolitik kalmanın işe yaramadığını" belirten ve sanatçıların yalnızca eğlence amacıyla değil, toplumsal konularda da sahnelerini kullanmaları gerektiğini savunan Macklemore, "Özgür Filistin" çağrılarının susturulmasına yönelik girişimlere karşı çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

        Macklemore, "Başıma gelenler, tek bir sanatçıdan ya da tek bir sahneden çok daha büyük bir mesele. Milyarderler sınıfı, hangi seslerin sahneye çıkmasına izin verileceğine, hangilerinin ise dinlenemeyecek kadar tehlikeli olduğuna karar verebiliyorsa, herkesin buna dikkat etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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        MACKLEMORE, SHEERAN'IN ABD TURNESİNDEN ÇIKARILMIŞTI

        ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarılmıştı. Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Sheeran'ın diğer açılış sanatçıları da turneden çekileceklerini açıklamıştı.

        Turne sahibi Sheeran ise Gazze'deki soykırım hakkında çoğunlukla sessiz kalmakla eleştirilmişti. Macklemore'un Filistin'e desteği nedeniyle turneden çıkarılması kararı, sosyal medyada birçok kişi tarafından yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

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        MACKLEMORE'DAN GAZZE'YE DESTEK

        Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

        Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

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        #Macklemore
        #Ed Sheeran
        #Özgür Filistin Turnesi
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