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        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 101 milyon kişiye ait kimlik verisi ile 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan 'Dragon Hackerz' isimli yasa dışı sorgu panelinin 2 yöneticisi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 23:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; siber güvenlik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, 101 milyon kişiye ait kimlik verisi ile 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan ‘Dragon Hackerz’ isimli yasa dışı sorgu paneli tespit edildi. Panelin yöneticilerine yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da dün operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Eyüp C. ve Abdullah K. gözaltına alındı.

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        BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

        Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, soruşturmanın '7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet' suçu kapsamında yürütüldüğü, panelin yasa dışı veri temini ve sorgu sistemlerinin yanı sıra oltalama (phishing) altyapıları ile dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık etmek amacıyla da kullanıldığı belirlendi. Eyüp C.'nin sistemin kurucusu ve yöneticisi, Abdullah K.'nin ise sistemin reklamını yaparak yayılmasını sağlayan kişi olduğu tespit edildi. İstanbul ve Diyarbakır’daki operasyonlarda şüphelilere ait 2 adreste yapılan aramalarda 2 cep telefonu, 2 sim kart, 3 sabit disk ve 1 USB belleğe el konuldu. Dijital materyaller üzerinde panelin veri kaynakları, verilerin kimlere sunulduğu, sistemi kullanan kişiler ile olası dolandırıcılık ve oltalama faaliyetleriyle bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
        #haberler
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