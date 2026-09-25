Deniz Baysal ile Barış Yurtçu boşandı
Ünlü oyuncu Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu, 7 yıllık evliliklerini noktaladı
2019 yılında evlenen Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, yollarını ayırdı. Deniz Baysal, fikir ayrılıkları gerekçesiyle temmuz ayında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.
Çift, çekişmeli giden boşanma davasını karşılıklı uzlaşarak anlaşmalı olarak bitirdi. Baysal ve Yurtçu, 7 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
Deniz Baysal, boşanma sonrasında Barış Yurtçu ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve profilinden Yurtçu soyadını da sildi.
"MUTLUYUM, HUZURLUYUM"
Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ünlü oyuncu, "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum" dedi. Yaşamayı çok seven biri olduğunu ifade eden Baysal, "Benim birisiyle anlaşmama ihtimalim yok gibi. Eskiden inadım kendimleydi. Törpüledim" ifadelerini kullandı. Baysal ayrıca, "Sevgimi gösteririm ama sevdiğimle de çok uğraşırım. Çok tavsiye vermeyi sevmiyorum ama 'Önce kendinizi sevmeyi bilin' derim" ifadelerini kullanmıştı.